Almeyda agradece las palabras de Pellegrini: "No me extraña porque estamos hablando de un señor del fútbol"

El técnico del Sevilla, que se mostró agradecido a sus jugadores y a Javi Martínez tras una semana dura, se alegra especialmente por Januzaj y responde al entrenador del Betis

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, valoraba la trabajada victoria de su equipo ante el Getafe en sala de prensa. "El partido fue difícil, nos cambió el rumbo como nos pasó la semana pasada. No es fácil jugar contra diez, intentamos abrirlos y así llegó el gol. Tuvimos más opciones de marcar a la contra, pero falló ese último pase. No es fácil ganar a un rival que le ganó a un equipo de Champions hace una semana", ha explicado el argentino.

El cambio del equipo tras el descanso

"No hubo mucha claridad en el primer tiempo, luego ya pudimos modificar el sistema y marcamos. No es fácil nunca tampoco quedarse con uno más. Es una Liga complicada, pero vinimos a por los tres puntos y nos quedamos con los tres puntos".

La plantilla habla muy bien de Almeyda y le dedican el triunfo

"Estoy agradecido al grupo de jugadores y a Javi. Se hace difícil, pero confío en la gente con la que trabajo y eso no se puede modificar. Soy un agradecido por tener a este grupo y esta unión que se va forjando partido a partido. Ya me escribieron ellos cosas muy lindas durante la semana. Ellos sabían lo mal que me hizo todo esto a mí, ese respaldo que se da en el deporte es muy fuerte".

Cómo lo vivió desde la grada

"Lo hicimos en equipo, confío plenamente en Javi y en el equipo. Le agradezco a los futbolistas esta entrega. Nos hacían falta tres puntos, sumar es muy importante. Ahora planificaremos el derbi".

El club seguirá recurriendo su sanción

"Sé que el club se ha movido y se mueve. Pero es un tema que dejé, ya está. Confío en todos, si para ganar debo estar fuera, no vuelvo más. Por mi parte no hablo más de ello".

La aportación de Januzaj

"El partido requería de algo, Januzaj ingresó bien y esperemos que pueda seguir evolucionando. Estoy intentando recuperar a este jugador, me pone contento que haya sido importante en este triunfo".

Jugar contra diez

"No es fácil, ya marcamos con uno menos la semana pasada nosotros. Ningún equipo está muerto con diez jugadores, y menos uno con tantas variantes como éste. Supimos aguantar ese momento del ataque de los minutos finales".

Las palabras de apoyo de Pellegrini

"Eso es fútbol, es fútbol de hombres, de respeto y de honor. No me extraña porque estamos hablando de un señor del fútbol. Dice mucho de él y de otros compañeros, porque no sólo yo vi mal lo que ha pasado. Hay admiración, respeto y agradecimiento".