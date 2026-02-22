Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Getafe: Fogonazo de calidad sin la rémora de los errores

La entradas de Januzaj y Ejuke tras el descanso y la pegada de Sow permitieron al Sevilla aprovechar su superioridad numérica, no malograda con los fallos de otro partidos

En batallas como la del Coliseum deciden los detalles e iluminan el camino destellos de calidad que no sobran en el Sevilla, pero que aparecieron en el momento justo, ante un Getafe con diez, en la figura de uno de los pocos futbolistas nervionenses capaz de marcar la diferencia.

Almeyda lo sabe y al descanso depositó las esperanzas de afilar a un Sevilla plano en la clarividencia de Januzaj, que al trote es capaz de servir servicios quirúrgicos para romper líneas y aprovechar que los nervionenses tienen un delantero, Akor Adams, que ofrece soluciones como su impresionante dejada en el 0-1. Sow, casi siempre en un segundo plano, volvió a aparecer entre las sombras para llegar desde atrás y regalar tres puntos de oro.

Pero estos destellos también precisan de solidez para otorgarles valía y el Sevilla, con firmeza atrás y un cambio acertado de Almeyda, resistió para que el fogonazo no se apagara con uno de esos errores que tanto han lastrado a los hispalenses en este curso..

Las notas sevillistas frente al Getafe:

Vlachodimos: 7

El internacional heleno no tuvo que emplearse en ninguna acción de peligro hasta la recta final, cuando realizó su habitual parada salvadora a disparo de Satriano para conservar tres puntos vitales.

Azpilicueta: 7

Partió como lateral diestro para después pasar al centro de la defensa y en ambas posiciones exhibió firmeza y experiencia para no conceder apenas al Getafe, creciéndose en la recta final. Como carrilero sumó poco arriba pero tampoco se esperaba.

Kike Salas: 6

El central estuvo bien arropado en la primera parte, sobre todo con uno más, y en la segunda mitad cubrió con acierto las espaldas a Ejuke y se dejó ver en posiciones adelantadas, con presencia en ataque.

Gudelj: 7

Firme en el eje de la zaga, impuso su poderío ante un Getafe limitado por la expulsión, sobre todo para neutralizar los intentos por el centro. Firmó varias intervenciones trascendentales cuando apretaron los locales.

Nianzou: 5

Almeyda le volvió a dar la titularidad y respondió con prestancia al cruce, con físico y velocidad para cubrir su perfil, como hizo para atajar una contra de Luis Milla, No obstante, sufrió fuera de zona, lo que reflejó en la amarilla que le impedirá jugar el derbi.

Suazo: 6

Le costó animarse en ataque, pero cuando lo hizo, con una de sus arrancadas, provocó la roja a Djené, que le entró tarde y con enorme dureza. Sobrio atrás y con discreta presencia arriba.

Mendy: 5

No se dejó intimidar ante la poderosa medular cuando eran once contra once y se impuso con uno más, pero en superioridad habría sido necesaria una mayor participación en la circulación, en la que no estuvo acertado. Sustituido al descanso.

Agoumé: 6

Se perdió al principio en el choque, el cual no rehuyó en ningún momento, si bien con el paso de los minutos intentó dar cierto sentido a la propuesta sevillista. con algún que otro pase filtrado cuando las ideas brillaban por su ausencia.

Sow: 8

En la primera parte mostró más su deseo de ayudar a la causa con intervenciones defensivas que en aportar su clase, completamente necesaria para marcar la diferencia, pero en la segunda exhibió una de sus mejores virtudes, la llegada desde atrás para marcar el tanto de la victoria, su segundo gol consecutivo. Vale tres puntos.

Maupay: 5

Batalla permanente arriba, con roces continuos con futbolistas acostumbrados a estas lides y movilidad en la búsqueda de espacios y asociaciones, si bien apenas lo encontraron y nunca se puso de gol.

Akor Adams: 7

Empezó muy ansioso, quizás por su sequía goleadora, y se fajó contra la aguerrida defensa azulona, hallando espacios de manera puntual. Aunque no logró marcar, resultó decisivo por una dejada espectacular a Sow en el 0-1.

Almeyda: 7

El técnico dio instrucciones desde una cabina ubicada en la grada del Coliseum y lo cierto es que tardó en reaccionar tras la expulsión de Djené, pero lo hizo en el descanso con un doble cambio, con la entrada de Ejuke y Januzaj, que fueron fundamentales. También acertó al no arriesgar con Nianzou y repescar a un Carmona que aportó.

Januzaj: 8

El Sevilla necesitaba un plus de calidad y el belga la aportó con un sensacional pase filtrado para activar la jugada del 0-1. Brindo profundidad e ideas con su ritmo pausado.

Ejuke: 7

Agitó el ataque sevillista con su dinamismo y capacidad para desestabilizar, abriendo espacios y disponiendo de una ocasión para el 0-2 tras jugadón personal.

Carmona: 6

Entró por Nianzou y, sólido en tareas defensivas, tuvo proyección ofensiva para crear superioridades. Con ganas de revertir su situación.

Alexis Sánchez: 5

Desperdició dos contragolpes con malos servicios cuando lo tenía todo a favor para dejar solo a un compañero. Trabajó en la resta.

Peque: 5

Pocos minutos en los que ayudó a conservar el resultado.