Manu Fajardo, rotundo sobre el futuro de Amrabat: "Tengo información de primera mano"

El director deportivo verdiblanco descarta que el Villarreal haya cerrado cualquier tipo de acuerdo con el pivote de Huizen; en La Cartuja aún no han decidido si ir o no a por su fichaje en propiedad

Mucho se ha hablado y escrito en las últimas semanas sobre el futuro de Sofyan Amrabat, habida cuenta de que el pivote de Huizen, que terminó pasando hace unas tres semanas por el quirófano para practicarse una artroscopia en su tobillo derecho, apenas ha participado con el Real Betis esta temporada (721 minutos, repartidos en once encuentros oficiales), tanto por una Copa de África a la que llegó ya lesionado por el fuerte choque de tibias con Isco Alarcón a finales de noviembre ante el FC Utrecht como por otras molestias que le impedían jugar cada 3-4 días.

Hace un mes, ESTADIO Deportivo avanzaba que el club heliopolitano no tiene del todo claro apostar por su compra en propiedad por diferentes factores: alcanzará la treintena en 2027, cuando en enero se celebra una nueva edición de la AFCON que volverá a condicionar su presencia como verdiblanco, el Fenerbahçe querrá recuperar como poco los 12 millones de euros que pagó él (o algo más, pues está pidiendo 15-20)... En Turquía malinterpretaron esta información, dando por hecho que en La Cartuja habían descartado ejercer una opción de compra que no poseen.

En realidad, el Real Betis está esperando acontecimientos. Desean comprobar los dueños de su pase hasta el 30 de junio de 2026 cómo se reincorpora a la actividad el internacional marroquí, que dejó claro a su entorno en los primeros meses de su estancia en la capital andaluza que se encontraba muy a gusto y que, de seguir todo así, presionaría para conseguir un buen precio para la institución sevillana, que, como ya ha quedado claro, tomará una decisión ya entrada la primavera, evaluando los pros y los contras.

Paciencia con Isco y Amrabat en sus regresos

Lo primero será saber cuándo estarán disponibles. Como se apuntaba ayer mismo en estas líneas, la idea de los médicos es que tanto Sofyan Amrabat (en cuanto reciba el visto bueno de su cirujano el lunes o el martes próximos) como Isco Alarcón comiencen a entrenarse sobre el césped la semana entrante, lo que normalmente suele suponer (ahí está el reciente ejemplo de Héctor Bellerín) que entren en la lista 1-2 semanas más tarde, por lo que queda descartada su presencia en el derbi. Sobre las presuntas prisas de la prensa, Manu Fajardo apuntaba antes del choque ante el Rayo en DAZN que "como con los fichajes, a veces se publican cosas sin contrastar; volverán cuando los médicos digan".

El supuesto acuerdo con el Villarreal de Sofyan Amrabat

A raíz de esto, el director deportivo del Real Betis desmentía las publicaciones que, sobre todo desde Turquía y Marruecos, aseguraban que ya había un acuerdo para que Sofyan Amrabat vista el curso que viene los colores del Villarreal CF: "Digo lo mismo... A veces se publican muchas cosas sin contrastar. Hablo con conocimiento de causa, y tengo información de primera mano en este caso, de primerísima... No hay nada cerrado entre Amrabat y el Villarreal". Pues otro bulo desmentido. Los verdiblancos creen tener capacidad y margen de decisión en el caso de elegir acometer la contratación del centrocampista defensivo.