Pellegrini defiende el estilo del Betis y pide paciencia con Amrabat e Isco Alarcón: ﻿"Es una lesión que hay que llevar con mucho cuidado"

El chileno ha avisado del peligro del Rayo, un rival que "extrañamente" está abajo, al tiempo que ha dejado claro que la mejoría ha llegado por "los rendimientos de los jugadores" y no por cambio alguno en la idea de juego; Bellerín, Chimy y Cucho vuelven a la convocatoria

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, ha comparecido este mediodía en sala de prensa antes de medirse este sábado en La Cartuja al Rayo Vallecano, un partido al que sus jugadores llegan en una gran racha pero ante un rival del que no se fía lo más mínimo. "El equipo llega bien, es la segunda semana consecutiva entrenando normal lo que siempre es muy bueno para los conceptos y recuperar jugadores. Con muchas expectativas de poder mantener el rendimiento alto de los últimos partidos ante un rival que está abajo extrañamente, le ganó bien al Atlético en una actuación muy contundente, será difícil si no entramos con actitud y ambición para superarlos", ha dicho ante los medios.

En cuanto a los hombres que recupera para este duelo, el chileno ha confirmado la vuelta del 'Cucho' Hernández, el 'Chimy' Ávila y Héctor Bellerín. "Tanto el Cucho como el Chimy y Héctor están citados para mañana. Están recuperados y nos permite tener más opciones en el banco", ha desvelado, aunque para ver a Amrabat todavía falta: "Con respecto a Amrabat e Isco, son evoluciones que van dando en la medida que van trabajando. Amrabat primero tiene que llegar a España y veremos en qué situación viene, es una lesión que hay que llevar con mucho cuidado".

Con respecto al once, Pellegrini no ha querido dar pistas si volverá a haber relevo en la portería, después de que Álvaro Valles haya disputado los tres últimos partidos: "Mañana vamos a ver el once inicial, esa rotación de tres partidos no tiene que suceder. Entró Pau por lesión y luego Álvaro, ya veremos con la Liga y la Europa League cuales son los onces que comienzan en cada posición".

Eso sí, el técnico verdiblanco ha defendido que no han cambiado su estilo, sino el rendimiento de los jugadores: "Yo creo que el este equipo ha tenido siempre diferentes maneras de juego con una idea base. Depende de los jugadores y de los rivales, las características de los jugadores nos permite jugar con un mediapunta o no, más de ida y vuelta... La parte táctica es muy importante para mantener la idea futbolística, que son buenas o malas dependiendo de los rendimientos de los jugadores. Los dos partidos de visita no son iguales que en casa pero nos permiten buscar variantes. La derrota contra el Atlético de Madrid no jugamos distinto que cuando ganamos 0-1, jugamos igual, no ganó el sistema táctico sino los rendimientos de los jugadores".

Como en el caso de Amrabat, la recuperación de Isco no tiene un plazo previsto: "Lo de Isco es como lo de Amrabat, son lesiones que dependen de la evolución y de la carga de trabajo que pueden tener. No puedo dar una fecha determinada porque son cartílagos, que van teniendo una evolución en función de la carga.

Este sábado vuelve Mendy a Sevilla, sobre el que el Rayo tiene una opción de compra: "Si Mendy jugó con nosotros en Primera es porque tenía condiciones, por circunstancias teníamos los puestos ocupados y se fue al Rayo, me alegro que esté yendo muy bien y la compra o venta al Rayo, eso depende del club".