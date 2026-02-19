Isco y Amrabat tienen previsto volver al césped la semana que viene

Ninguno de los dos centrocampistas, lógicamente, llegaría a tiempo para el duelo ante el Sevilla, siendo más factible su reincorporación definitiva en la segunda quincena de marzo

Manuel Pellegrini no quiere que recorten plazos ni arriesguen. Con el propio Héctor Bellerín, el míster chileno dio una pista de cómo suelen desarrollarse los procesos de regreso a los terrenos de juego cuando hay lesiones de por medio: desde que trabajan sobre el césped, 1-2 semanas más para integrar una lista de convocados. En el caso de Isco Alarcón y Sofyan Amrabat, con sendas artroscopias de por medio, puede que algo más. Desde luego, no se acelerará para evitar, en lo posible, las recaídas.

No obstante, como avanza 'Mundo Betis', la semana próxima, última de febrero con El Gran Derbi del domingo 1 de marzo a las 18:30 horas como enorme colofón, es la marcada en el calendario tanto del costasoleño como del marroquí para el retorno a los ejercicios en el verde, léase la última fase de sus respectivos procesos de rehabilitación. Ambos llevan bastante tiempo esforzándose en solitario en el gimnasio y poniéndose en manos de los fisioterapeutas para recuperar la forma mientras sus respectivos tobillos derechos van sanando.

Deberá mediar un auténtico milagro, eso sí, para que alguno de los dos pueda reaparecer ante el Sevilla FC o estar siquiera en la citación. Sería menos de una semana de entrenamientos, seguramente aún no con el grupo más que puntual o parcialmente, por lo que un escenario más lógico es que retomen la actividad con cierta normalidad durante la segunda quincena de marzo, ya con sus recuperaciones bien afianzadas. Hay que recordar que el Real Betis jugará los octavos de la UEL (12 y 19 de marzo), así como en LaLiga contra el RC Celta (15-M), el Athletic Club (21 o 22-M) y el RCD Espanyol (5-A) antes de unos hipotéticos cuartos del segundo torneo continental (9 y 16 de abril).

Sofyan Amrabat, a la espera del O.K. de su cirujano para viajar a Sevilla

Si Isco Alarcón lleva ya varios días visitando en solitario las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y podría comenzar a pisar el césped a lo largo de la semana próxima cuando se alcance un consenso con los servicios médicos del Real Betis, su compañero Sofyan Amrabat está a la espera de que el cirujano que lo intervino en Amsterdam el pasado 27 de enero, el Doctor Gino Kerkhoffs, le dé el visto bueno para viajar a Sevilla tras una revisión final prevista para el lunes o el martes próximo, apenas un mes después de limpiar la articulación dañada.

Más tiempo aún (un mes prácticamente de diferencia) lleva de convalecencia el de Arroyo de la Miel, que pasó por el quirófano el 29 de diciembre para solucionar el problema en el mismo tobillo derecho que le habría producido el choque entre las tibias de ambos el 27 de noviembre en el arranque del Real Betis-FC Utrecht. Cierto es que Isco tuvo complicaciones añadidas, como una herida inciso-contusa y una afectación del cartílago de la que no hay constancia en el caso del de Huizen, quien, incluso, jugó dos partidos y un rato de otro en la Copa de África con dolor.