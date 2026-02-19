Aitor Ruibal y el peligro de la Champions League: "Mira el Villarreal... ha hecho dos puntos"

El carrilero y delantero verdiblanco "el primero" que quiere "retirarse habiendo jugado" la máxima competición continental, aunque avisa de que es un torneo "jodido, muy jodido", que exige tener antes "estabilidad"

"Yo soy el primero que quiero jugar Champions, que me quiero retirar habiendo jugado Champions, evidentemente. Al final, eso es un salto de calidad; es la mejor competición que hay. Pero yo siempre lo he dicho desde el primer día que estoy aquí: lo más importante es la estabilidad. Osea, tú hasta que no tienes una estabilidad no puedes dar un paso, porque luego pasa lo que pasa con muchos equipos. Para jugar la Champions tienes que estar preparado para jugar la Champions. Creo que el míster lo dijo el otro día, ¿no? Es una competición dura, muy dura. Mira el Villarreal CF, la plantilla que tiene, y ha hecho dos puntos", apunta Aitor Ruibal en una entrevista con la revista 'Panenka'.

El 'hombre orquesta' o 'chico para todo' de Manuel Pellegrini ahonda en esta cuestión relativa a los objetivos del equipo heliopolitano: "Es una competición muy jodida, y yo creo que el Betis está consiguiendo algo muy importante, que es tener una estabilidad en Europa. Lleva cinco años entrando en Europa, sea en Conference, sea en UEL, pero creo que eso es algo primordial. Entonces, creo que es algo que llama mucho la atención, pero hay que también tener calma. Yo entiendo perfectamente la afición. Yo soy el primero, pues nunca he jugado en Champions. Pero creo que hay que tener cuidado con esas cosas y, evidentemente, si viene, pues bienvenido sea. ¿Qué problema, no?".

Un test para descubrir quién es quién dentro del vestuario del Betis

Pasó también esta semana Aitor Ruibal por el programa de los medios oficiales del Real Betis 'La Banda del Campeón', un espacio alternativo, con reglas más propias de las redes sociales que de la prensa más tradicional, en la que uno de los capitanes verdiblancos bromeó acerca de muchos aspectos. Entre otras cosas, el de Sallent de Llobregat se sometió a un divertido test en el que catalogó al vestuario del que forma parte:

- Presentador: Preguntas comprometidas del vestuario. ¡Ojo! Preguntas comprometidas del vestuario.

- A.R.: A ver si mañana no me van a dejar entrar.

- Presentador: ¿Qué compañero sería tu contacto de emergencia?

- A.R.: Eh... Héctor (Bellerín), voy a decir Héctor.

- Presentador: ¿A quién le dejarías el cuidado de Rodrigo (su hijo)?

- A.R.: A Adrián San Miguel.- Presentador: Vale, porque es papá, ¿no?- A.R.: Tiene tres. Tiene tres.- Presentador: ¿Con quién te irías de fiesta?- A.R.: Eh... Es que es comprometida esta, porque luego va a decir... Eh, que yo no salgo, ¿eh? Bueno, pero no pasa nada. Eh, venga, con Pablo.- Presentador: García o Fornals?

- A.R.: No, no, Fornals.- Presentador: Más tranquilito, ¿no?- A.R.: No, no, 'batallero' también, ¿eh?- Presentador: ¿Quién tiene la risa más contagiosa?- A.R.: Ah, pues Joaquín. Imposible no reírse con él.

- Presentador: Venga, ¿quién viste peor? A ti que además te gusta la moda y todo eso. Esto es sin ofender, que nadie... que ningún jugador se ofenda...- A.R.: No, lo tengo clarísimo, se lo digo a él siempre, ¿eh? Vale, vale. Eh, Pablo García.- Presentador: ¿Quién es el más competitivo del vestuario?- A.R.: Yo diría que posiblemente el 'Cucho'.- Presentador: ¿A quién le confesarías un secreto?- A.R.: Bueno, a todos, todos, tampoco, pero... Te voy a decir, mira, te voy a decir a Antony. Me parece un tío muy legal.

- Presentador: ¿Quién daría contenido?- A.R.: Sergi Altimira daría un buen contenido.