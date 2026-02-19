Real Madrid - Unicaja: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El Real Madrid y Unicaja reviven la final de la Copa del Rey de pasado año con unos cuartos de final de alto voltaje

Real Madrid y Unicaja repiten partido cuatro días después de enfrentarse en tierras andaluzas y también repiten la final que el pasado año coronó a los malagueños como campeones de la Copa del Rey y por la que los madridistas llegan en esta edición 2026 con ganas de revancha.

Los madrileños sufren mucho cada vez que se enfrentan al conjunto que entrena Ibon Navarro. Aunque este año les han ganado los dos partidos que han disputado, así como el amistoso que se celebró en pretemporada, en todos han tenido que remontar y sólo gracias a su gran fondo de armario los blancos han podido darle la vuelta a los marcadores.

Eso lo sabe Sergio Scariolo, cuyo equipo tiene la presión añadida en esta Copa del Rey 2026 de ser el gran favorito. Y también un Ibon Navarro que se agarra a eso para tratar de ganar este jueves. Ya veremos si somos capaces de ganar la Copa en estas condiciones. ¿Voy a decir que no? ¿Digo que sí? Tenemos que jugar mañana, sabiendo que es un partido de una dificultad extrema. Hemos jugado 80 minutos contra ellos y estuvimos por delante 50. Con esos 30 nos han ganado. Veremos qué se puede hacer. Puedo decir que lo vamos a intentar", afirma el entrenador vasco.

Sergio Scariolo, por su parte, trataba de pasar la presión al rival, que esta vez no aparece como favorito, pero sí es el defensor del título. "Ellos vienen como campeón de Copa y con ganas de revalidar su título. Nuestros jugadores que estuvieron el año pasado, me transmiten que esa derrota en la final dolió mucho y entiendo que podrán tener una motivación añadida", reconocía el italiano.

Unicaja, con más problemas que el Real Madrid

Tras recuperar hace unos días a Théo Maledon y a Gabriel Deck, el Real Madrid llega sin bajas, aunque tendrá que hacer un descarte entre el propio Deck, Okeke y Lilles por la normativa ACB. Unicaja, en cambio, sí cuenta con ausencias. Tiene la baja segura de larga duración de David Kravish y las dudas de su capitán Alberto Díaz y de Killian Tillie, que llevan casi un mes sin jugar, además de la de Tyson Pérez, por molestias en el talón. Al menos, recupera a Chase Audige.

Ambos equipos se han conjurado para lo que les llega, saben que no es un partido más y que, en esta competición, no se puede pensar más allá que en lo que uno tiene enfrente. “No debemos pensar más allá. Sabemos que va a ser un partido muy duro contra un gran rival y vamos a tener que hacer las cosas muy bien, intentar hacer valer nuestra experiencia para poder clasificarnos”, afirma el capitán madridista Sergio Llull.

A qué hora es el Real Madrid - Unicaja de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El partido de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Real Madrid y el Unicaja, perteneciente a la ronda de cuartos de final, se va a disputar este jueves 19 de febrero a partir de las 21:00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Unicaja de la Copa del Rey 2026

Este partido entre el Real Madrid y el Unicaja, se podrá ver a través de DAZN. Los derechos de la ACB y de la Copa del Rey los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales, así como en los canales de DAZN disponibles en Orange y en Movistar Plus+.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB, la Euroliga y la NBA.