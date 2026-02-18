Scariolo alza la voz por el Real Madrid y le da un duro palo al pívot que denunció favores arbitrales

El entrenador del Real Madrid no ha dudado en responder a Balcerowski y tanto él como Hezonja o Llull han advertido sobre lo que hay en juego en la Copa del Rey 2026

El Real Madrid llega con todos los focos puestos sobre él a esta Copa del Rey de baloncesto 2026 que arranca el jueves en el Roig Arena de Valencia. Se enfrenta al vigente campeón, un Unicaja que lo derrotó el pasado año en la final, tras vencer a los malagueños en el Martín Carpena el pasado domingo y como líder destacado de la Liga ACB.

Es el gran favorito y eso, a veces, pesa. Sobre todo porque por su lado del cuadro va a tener rivales como el propio Unicaja, ganador de dos de las tres últimas Copas, así como el Valencia Basket, anfitrión, o el Joventut de Ricky Rubio.

Por lo pronto, los madridistas han tenido que aguantar la presión del rival, que por medio de Balcerowski han insinuado que el Madrid cuenta con ventaja arbitral. Ante esto, el que le ha respondido es un Sergio Scariolo que no suele entrar al trapo en estas cosas, pero que le ha dado un palo sonado en esta ocasión.

"No sé realmente a qué se refiere. Creo que se tiene que centrar en ser el fantástico jugador que es e igual moverse un poquito menos en los bloqueos, cuando los coloca. Lo habrán mirado en el 'scout' y habrán visto que se mueve bastante, pero nada más. Que se centre en ser su mejor versión. Me parece un jugador grande, ágil, versátil, un jugador ya de nivel alto de Euroliga y por eso tiene suficiente sin tener que preocuparse de otras cosas", afirmó el italiano.

Scariolo es uno de los que regresan a una Copa que ganó con Baskonia y el propio Unicaja, pero que no pudo ganar en su primera etapa con el Real Madrid por culpa de un joven Pau Gasol. Por eso, no se fía de su rival y quiere afrontar el torneo como si fuera la final desde el primer encuentro. "Tenemos un grandísimo respeto al Unicaja por la calidad de sus jugadores, por la organización de su club, para su afición, por cómo juegan, por su fantástico entrenador y por ser el campeón", indica el preparador del Madrid.

"Tenemos que controlar el rebote defensivo, es un equipo muy bueno en el rebote de ataque, habrá protagonistas diferentes respecto al partido del domingo, seguro", avisaba un Scariolo al que le han transmitido sus jugadores las ganas que les tienen a Unicaja por lo vivido el año pasado.

Hezonja y Sergio Llull recuerdan lo que se juegan

No sólo Scariolo, sino dos de sus referentes no han dudado en reconocer la presión a la que se van a someter por llegar como favoritos a esta Copa del Rey. "Los que llevamos mucho tiempo aquí sabemos de lo que va una temporada en el club más grande de Europa. Luego vienen cosas individuales, donde cada uno tiene su rol y tiene que aportar al equipo y desde ahí construimos la victoria", señaló un Mario Hezonja que calificó a Unicaja como un equipo "muy difícil".

Sergio Llull incidía más en lo que se van a encontrar este jueves. "Ponen muchas trampas en defensa. Son un equipo que juega a un ritmo muy alto y que tiene muy buenos porcentajes desde el triple. Vamos a tener que estar muy serios y concentrados los 40 minutos. En base a la experiencia, no tenemos que pensar más allá", advierte el capitán del Madrid.

El de Mahón podría convertirse en esta Copa en el máximo encestador histórico de la misma. Sabe a lo que se enfrenta y llega con ilusión de levantar el trofeo por octava vez. "Es una semana especial. Por muchas veces que la hayas jugado siempre tienes ese gusanillo y esas ganas de que llegue el jueves, con un campo a reventar, con ocho aficiones, con el resto de equipo que también quieren ganar... Vamos con muchas ganas", avisa el balear.