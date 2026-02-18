El Valencia Basket lo tiene claro: "Hay que hacerle la vida difícil a Ricky Rubio"

El conjunto 'taronja' juega en casa y es favorito de cara a meterse en semifinales en su choque ante el Joventut Badalona

Uno de los primeros cuartos de final que se disputen este jueves 19 de febrero es el que enfrentará al anfitrión, Valencia Basket, con el Joventut, partido que viene marcado por el regreso de Ricky Rubio a la competición que le encumbró en su día tanto como jugador del equipo de Badalona como del Barça. Por ello, no sorprende que jugadores de la entidad taronja centren su discurso en la figura de Masnou.

Para ser exactos han sido los exteriores Omari Moore y Papi Badio quienes han destacado la importancia del base en el conjunto catalán. El primero de ellos señala que es un jugador al que siguió cuando estaba en la NBA y el segundo destaca que su equipo debe impedirle que juegue cómodo en el duelo del jueves.

"Es un gran jugador. Yo crecí viéndole en los Timberwolves", declara Moore sobre un Ricky Rubio que tras dejar la ACB en el verano de 2011, cuando tenía 21 años y Moore 11, inició una etapa de seis temporadas en la franquicia de Minnesota.

"La primera vez que jugué contra él fue especial. Es un jugador muy inteligente. He oído hablar mucho de la Copa y estoy deseando que llegue y emocionado por poder jugar delante de los aficionados de todos los equipos", añade el de los valencianos.

Badio tiene claro que la victoria pasa por Ricky Rubio

Papi Badio es aún más claro que su compañero al hablar de las ganas que tiene el equipo de hacerlo bien y de la importancia que tiene minimizar el impacto sobre el parqué del campeón del mundo con España.

"Estoy muy motivado, como todo el equipo, pero no podemos olvidar que hace unos días perdimos en la cancha del Joventut y que debemos aprender de ese partido. Tenemos que defender muy bien y correr la pista. Sin duda será un gran reto evitar que Ricky Rubio despliegue su juego Será una defensa colectiva, pero también individual, y tendremos que intentar hacerle la vida difícil", sentencia.

Un título que se les escapa desde 1998

Pese a que el Valencia Basket lleva muchísimo tiempo en la élite del baloncesto español, lo cierto es que no ganan la Copa desde el lejano año 1998, cuando se impusieron en la final al Joventut con Nacho Rodilla como MVP. Desde aquel título han llegado a la final en hasta cuatro ocasiones para ser tener que conformarse siempre con el subcampeonato.