Xavi Pascual no se esconde: "Nos gustaría haber llegado como hace un mes, pero hay muchas maneras de ganar la Copa"

El entrenador del Barça, fiel a sus principios, llega a la Copa con la única meta de salir campeón, ya tenga a unos jugadores disponibles u otros

¿Está todo bien? No. ¿Va a tirar de excusas? Tampoco. Xavi Pascual ha reconocido en la rueda de prensa previa a la celebración de la Copa del Rey ACB que es obvio que el equipo no llega en las mejores condiciones, pero no por ello deja de tener claro que el objetivo es única, y exclusivamente, ser campeones, algo que se le resiste al Barça desde 2022.

"¿Opciones de ganar? Absolutamente todas. Con todo el respeto para los rivales, somos el Barça y vamos a Valencia con el único objetivo de ganar. Tenemos que ir paso a paso. Solo pensamos en el primer partido. El equipo está trabajando bien. A todos nos gustaría haber llegado con el equipo sano y en la situación de hace un mes, pero hay muchas maneras de ganar la Copa", señala antes de poner en valor el trabajo del grupo.

"Somos el Barça, estas emociones suben y bajan muy rápido. Nos llena de orgullo el gran número de aficionados que irán a Valencia, ser la segunda o tercera afición ahí. El equipo no les defraudará, lo daremos todo para ganar. Seremos fieles al ADN que estamos intentando crear, de ir a por todas y luchar hasta ultimo segundo. Que la gente vaya con ilusión, porque la haremos disfrutar", sentencia.

La situación de Satoransky, Punter y Vesely

Lejos de lo que parecía la ausencia segura de Kevin Punter, el preparador catalán ha asegurado que tanto el base, lesionado en el aductor, el pívot Jan Vesely y el base Tomas Satoransky, con una lumbalgia, podrían acabar estando en pista para enfrentarse al UCAN Murcia el viernes en cuartos de final.

"Hasta el último momento no vamos a tomar ninguna decisión. A día de hoy, los tres están fuera. Veremos cómo evolucionan y si aceptan la carga de trabajo. Si participan en los próximos entrenamientos y están listos, costará evaluar hasta qué punto nos pueden ayudar y tomar decisiones", ha reflexionado.

El preparador de Gavà ha admitido que el Barça cuenta con "unos condicionantes físicos muy grandes", pero ha remarcado que las competiciones de cuatro días como la Copa del Rey "son muy abiertas y empiezan con igualdad entre todos los equipos".

Xavi Pascual analiza al UCAM Murcia

Sobre el hecho de jugar el último partido de cuartos, el viernes por la noche, ha comentado que "todos los horarios tienen su parte positiva y negativa". En este caso, ha subrayado que haber visto los anteriores encuentros "puede afectar a nivel emocional", por lo que deberán estar "centrados en el trabajo y no tener distracciones".

En cuanto al rival, tiene claro que será muy complicado. "Espero un partido bastante táctico. Tenemos que controlar a sus jugadores más importantes y su juego colectivo, también el rebote y su transición defensiva. Y minimizar los puntos fáciles. Será un partido de ir punto a punto desde el principio, con pocas ventajas. El que llegue mejor al final, probablemente se llevará el partido", finaliza.