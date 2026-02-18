Alcaraz - Royer: en directo el partido de Carlos Alcaraz en los octavos de final del ATP 500 de Doha hoy en vivo online

Carlos Alcaraz sigue su camino triunfal este 2026 y ahora en Doha buscará mantener esa racha y ampliarla con una nueva victoria, en este caso ante el inesperado francés Valentin Royer

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de los octavos de final del ATP 500 de Doha 2026 entre Carlos Alcaraz y Valentin Royer.

El partido del murciano y el galo será justo cuando termine el que están disputando Jannik Sinner y Alexei Popyrin en la pista central.

Alcaraz aún no ha perdido un solo partido este 2026 y no debería llegar ese momento este miércoles , en el que es el gran favorito para superar al francés de 24 años.

Royer ha llegado a estos octavos de final tras ganar a su compatriota Pierre-Hugues Herbert con un contundente 6-0, 6-3 y ahora se mide a Alcaraz por primera vez en su carrera.

Cada vez está más cerca el momento de ver a Carlitos en pista, pues Jannik Sinner está muy cerca de acabar su partido ante Alexei Popyrin , en el que tras ganar el primer set por 6-3, van empate a 4 en el segundo.

Contra Arthur Rinderknech Carlitos sufrió más de la cuenta, sin embargo, pudo sacar adelante el partido en dos sets sin excesivos problemas , lo que habla a las claras del brutal estado de forma que atraviesa en este momento el murciano.

Jannik Sinner acaba de ganar a Alexei Popyrin , por lo que el partido de Alcaraz ante Royer está muy cerca de empezar.

Con la victoria del transalpino estamos un paso más de cerca de ver el duelo más esperado del año , el que mediría a Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner.

Ya están sobre la pista Royer y Alcaraz . Esto está muy cerca de arrancar.

Logra la igualdad Carlitos con un juego en el que él mismo se complicó fallando un remate muy cómodo , pero en el que en el resto de puntos dominó a placer. Es clave sacar bien en una pista tan rápida como esta.

Y llega el break de Alcaraz . Está jugando muy cómodo con la derecha y a poco que el galo ha bajado la eficiencia con los primeros saques, ha presionado mucho y eso le ha premiado en forma de quiebre . Se le pone todo muy de cara.

Le ha costado confirmar la rotura a Carlitos , que ha tenido que hacer frente a dos bolas de rotura en contra, sin embargo, ahí ha aparecido el saque para con dos grandes primeroas evitarlo y tras eso, con otros dos, cerrar el turno.

Ha evitado otra rotura el galo a base de arriesgar , pero la sensación de superioridad de Alcaraz sigue siendo alta. Eso sí, la pista premia mucho a quien esté sacando, una ventaja que ahora debe seguir aprovechando el número 1 del mundo.

Está siendo mucho más 'contestón' de lo que se esperaba el galo , sin embargo, al final no le está sirviendo para terminar de lograr el quiebre ante un Alcaraz que sin dar el 100% sí que es capaz de lograr grandes puntos.

Y otro quiebre de Carlos. Royer está tirando con todo, fuerte, agresivo, buscando las líneas, pero ni de cerca está pudiendo hacerle daño a un Alcaraz que desde el fondo, sin sufrir y sin apretar, ya tiene dos 'breaks' de ventaja.

Y cierra el primer set Carlitos con un juego casi perfecto. Ganó los tres primeros puntos y aunque no pudo cerrar a la primera , no falló a la segunda, donde jugó de forma impecable..

Gran primer juego de Royer , que ha sido capaz de soltarse pese a quedarse lejos de Carlitos en el primer set, especialmente con un punto que ha ganado en la red. Se le ve, como poco, cómodo en pista al galo.

Le ha costado a Carlitos cerrar su primer turno de saque del parcial, pero finalmente lo ha conseguido apretando con el saque. El murciano está siendo muy fiable pese a que Royer va a más y le está presionando más de lo que esperaba.

Muy firme en sus turnos de servicio Royer , que pese a sufrir para mantener los saques en la primera manga, en esta segunda es él quien lleva la batuta, principalmente desde la derecha, forzando muchos errores de un Alcaraz que no está nada cómodo.

Y llega el quiebre de Royer . Desconexión de Alcaraz con el saque, con errores y servicios a la mano del galo, lo que ha provocado que con dos restos directos se haya ganado la oportunidad de ir a por el empate. Hay partido.

Confirma el break Royer. Tuvo una oportunidad de quiebre Carlitos , pero ahí se reencontró el galo con su servicio y terminó cerrando el juego. La verdad es que la bola le está corriendo mucho y está siendo mejor en este segundo set.

Ahora Royer volvió a presionar al resto, solo que cuando gozaba de un muy peligroso 0-30 emergió un gran Carlos al saque , que puso la directa y cerró el turno en cuatro puntos consecutivos. Aún así, está lejos de su nivel el número 1 del mundo.

Se acerca al set el galo que ahora mismo está jugando a la perfección . Todo pasa por ganar sus saques y con sus primeros está eludiendo los intentos de Carlitos de acercarse en el marcador. Los dos últimos aces han impedido que el murciano pudiera presionar en este tenso momento.

La primera bala la evita Alcaraz como mejor sabe, con magia . No ha sido su mejor juego, con algún error extraño, pero dos dejadas le han permitido poner el tercer juego en el marcador y pasar la presión a Royer, que sacará para ganar el set.

Cuando más quemaba la bola a Royer le han entrado las dudas , a la vez que Carlos ha subido el nivel drásticamente. Todo esto le ha permitido ganar el juego y ahora sacará para empatare el set.

Tremendo juego en blanco de Carlitos para empatar el partido . El cambio del murciano cuando estaba contra las cuerdas es una muestra clarísima de la diferencia de nivel entre los tres o cuatro mejores y el resto de la ATP.

La gran estrella del tenis mundial está de nuevo en la pista. Tras volver este martes en Doha con una trabajada victoria ante Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz va a buscar seguir su racha triunfal ante un rival que sobre el papel parece algo menor en lo que a sus prestaciones se refiere, Valentin Royer. Una gran piedra de toque que le va a permitir seguir subiendo el nivel y prepararse de cara a lo que le espera esta semana, que puede ser un nuevo duelo ante Jannik Sinner, el primer del año, si ninguno falla hasta ese momento.

El galo, dos años mayor que Alcaraz pero con una explosión algo más tardía, ha llegado a estos octavos de final tras ganar a su compatriota Pierre-Hugues Herbert con un contundente 6-0, 6-3. Más allá de sus andanzas en el torneo catarí, el crecimiento se aprecia en su tenis, pues en el ranking se encuentra en el puesto 60 y va en ascenso. Eso sí, si hay algo a lo que puede agarrarse el francés es al desconocimiento que pueda tener Carlitos sobre él, pues jamás se han enfrentado y este miércoles en Doha será la primera ocasión en la que lo hagan, con un gran premio en juego, como son los cuartos de final.