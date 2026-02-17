Puerta cerrada en el Betis para la renovación automática de Adrián San Miguel, en manos de Manu Fajardo

El meta termina contrato y la opción de activar la temporada extra por número de partidos se ha convertido en inviable salvo hecatombe en la portería, si bien Fajardo no descarta completamente su continuidad

El próximo verano se espera que se produzca una nueva remodelación de la plantilla bética, tanto en cuanto está previsto que se realicen ventas millonarias ante el interés que despiertan futbolistas como Natan, Altimira o Valentín Gómez, entre otros. Además, hay dos salidas asegurada y otra con muchos visos de que se consume por la expiración de su contrato dentro de unos meses.

De esa forma, Bakambu y Ricardo Rodríguez, que pudieron salir en enero, pero finalmente permanecieron, pondrán fin a su etapa en Heliópolis a la conclusión de esta campaña al finalizar su vinculación y no existir opciones de renovación.

También acaba contrato Adrián San Miguel tras regresar a casa hace dos veranos y, a priori, es probable que abandone las filas verdiblancas, si bien su caso es diferente al del congoleño y el suizo por diferentes matices.

Su contrato incluye una temporada extra si cumple un objetivo de partido ya inviable

En primer lugar, el acuerdo alcanzado para su vuelta incluye una temporada opcional si juega un determinando número de partidos en el presente curso, lo que confirmó el propio Manu Fajardo. Una vía que, sin embargo, se encuentra a estas alturas prácticamente cerrada, a menos que se produzca una hecatombe en la portería verdiblanca que le obligara a defender la portería por la ausencia de Álvaro Valles y Pau López, pues desde que llegó su rol es el del tercer meta.

En este sentido, la eliminación de la Copa por la derrota ante el Atlético de Madrid en cuartos sentenció esta posibilidad al tratarse de la única competición en la que estaba disfrutando de minutos por la confianza de Pellegrini, que no dudó en ponerlo contra los colchoneros. Tampoco le habría dado en el caso de que el Betis hubiera alcanzado la final -tres partidos más-, pero sí que se habría acercado algo más de cara a poder rascar algún choque extra por las circunstancias.

Los partidos que le faltan para activar el curso opcional

Así las cosas, para activar la temporada extra, tendría que participar al menos 45 minutos en 12 partidos oficiales en esta temporada, y a día de hoy solo lleva los cinco de la competición copera, con un saldo de 450 minutos jugados y ocho goles encajados, cinco contra el Atlético de Madrid.

No obstante, sus opciones de continuar no se acaban al cien por cien si no alcanza un objetivo ya inalcanzable, pues no se descarta que el Betis tratara de mantenerlo por su peso específico en el vestuario, virtud destacada por el director deportivo, si bien, tapiada la posibilidad contractual, lo más seguro es que acabe su segunda etapa como portero bético con la opción, incluso, de que colgara los guantes. Ya ocurrió con Claudio Bravo, aunque el sevillano lo haría en su propia casa.