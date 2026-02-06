Pellegrini se explica: las "injustas críticas" a Adrián, el cambio de Bartra, Aitor Ruibal de 9 y sin minutos para Bakambu o Pablo García

La actuación de Adrián, el portero titular en la Copa del Rey, ha sido una de las más cuestionadas dentro del nefasto partido jugado por todo el Betis en su conjunto y Pellegrini considera que esa personalización no se ajusta a la realidad

La abultada derrota del Real Betis ante el Atlético de Madrid (0-5), para despedirse de la Copa del Rey yéndose por la gatera, ha dejado señalado a todo el equipo verdiblanco y al propio Manuel Pellegrini, quien ha sido certero en su análisis autocrítico: "No hemos hecho nada bien". "Hemos tenido una noche negra en defensa", ha añadido el técnico chileno, quien ha señalado que las críticas son más que merecidas. No obstante, eso no quita que salga en defensa de Adrián San Miguel, que pudo hacer bastante más en la mayoría de los goles colchoneros y fue uno de los más silbados por la grada.

Manuel Pellegrini apoya a Adrián San Miguel tras el mal partido del portero del Betis ante el Atlético

"Me parecería muy injusto echarle la culpa a Adrián de los cinco goles, no creo que tuviera grandes responsabilidades. No estuvo en los cinco goles que nos hicieron Madrid y Barcelona. Vino ganándose su puesto en la Copa del Rey. No creo que los goles fuesen sólo su responsabilidad. En ese aspecto, no me arrepiento (de haberla mantenido como portero titular de la Copa del Rey)".

"La culpa de la derrota fue de todos. Lo lamento mucho por él porque venía trabajado muy bien y haciendo una muy buena Copa. Centrar la crítica por la derrota en una sola persona me parece muy injusto", ha manifestado Pellegrini en la rueda de prensa posterior al choque de cuartos de final.

Explica el cambio de Marc Bartra al descanso: "Nos hacían mucho daño"

"No cambiamos solo a Bartra, sino a todo el sector derecho de la defensa porque nos estaban haciendo mucho daño. Queríamos dar mejor salida, pero el equipo, independientemente de los nombres, tuvo una actuación muy pobre", ha respondido el técnico del Betis sobre la entrada al campo de Natan de Souza y Ángel Ortiz por Marc Bartra y el Chimy Ávila, pasando a Aitor Ruibal a la punta de lanza.

Pellegrini argumenta por qué jugó Aitor Ruibal de '9' y no tuvieron minutos Bakambu o Pablo García

"Bueno, elegimos esa opción porque Aitor se junta más con los centrocampistas y queríamos tener más juego. No fueron los cambios adecuados porque el resultado así lo dice". "Cuando uno pierde, siempre se arrepiente de los once que comenzaron y de lo que hizo. Uno debe tener autocrítica. También, a uno le tomó bastante tiempo para saber qué once era el mejor. Estimamos que era este, pero por el rendimiento que hemos tenido no era el mejor, por algo nos superaron ampliamente".

Los altibajos del Betis en la presente temporada: capaz de lo mejor y de lo peor

"No creo que haya sido mi peor partido con el Betis. El del Barcelona o el del Madrid también lo fueron. Son cosas que pasan en el fútbol. Quizás, el hecho de querer jugar de igual a igual ante equipos grandes nos hace crecer para otras ocasiones". "Son muchas razones como para ir analizado partido tras partido".

"En términos generales, los equipos ganan y pierden todos. Es normal que tengamos derrotas con tantos lesionados y jugando tantos jueves. Aun así, la campaña está dentro de lo que esperábamos, asimilando las derrotas ante estos equipos grandes. Quizás, el hecho de querer jugar como un equipo grande marca la diferencia".