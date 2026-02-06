Fidalgo, tras su debut con el Betis: "El ambiente es una locura, se queda corto con lo que me dijeron"

El fichaje invernal reconoce que no ha sido el mejor debut pero se queda con el apoyo de la afición verdiblanca que no ha parado de animar

Álvaro Fidalgo ha debutado este noche con el Real Betis jugando la segunda parte del partido de cuartos de final de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Así ha analizado la eliminación copera: "Encajamos al principio ese gol a pelota parada. Ellos ganaron en confianza y salieron desde atrás durante todo el partido, jugando al primer toque. Se nos hizo difícil, el resultado habla por sí mismo. Es un debut que nadie quiere, pero estoy aquí para ayudar. Sacaremos esto adelante, seguro", ha asegurado confiado el reciente fichaje invernal.

El ex del América ha reconocido que no es el debut soñado, pero se queda con el gran apoyo de la afición bética en La Cartuja: "Por sensaciones prepartido, impresionante la afición. El ambiente es una locura, se queda corto con lo que me dijeron. Una pena no haber podido respaldar dentro todo eso. Como sensación, increíble, pero con muy mal sabor de boca".

Por último, el atacante ha admitido que volver a enfrentarse al Atlético este fin de semana será raro, pero lo aprovecharán para corregir errores e intentar que el resultado sea distinto: "Habrá que corregir cosas para el domingo, para seguir donde estamos en LaLiga. Serán dos días de analizar, ver y mejorar muchas cosas. Es jodido".

Amargo estreno con la camiseta del Betis

Álvaro Fidalgo ha sido el único fichaje del Betis en el recién cerrado mercado de fichajes invernal para potenciar la plantilla de Manuel Pellegrini. El ovetense se estrenó este jueves con la camiseta verdiblanca y lo hizo en un partido de alto voltaje como ha sido la visita del del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa.

El ex del América de Méixco salió al campo desde el inicio de la segunda parte, en sustitución del colombiano Nelson Deossa, cuando su equipo ya perdía 0-3 tras una primera mitad en la que el conjunto colchonero fue claramente superior. Pronto en la segunda parte llegó el cuarto tanto del Atlético, obra de Griezmann y que redondearían en los últimos minuos con el 0-5 de Thiago Almada.

Álvaro Fidalgo, que el próximo abril cumplirá 29 años y que se formó en la cantera del Real Madrid, con el que llegó a debutar en el primer equipo precisamente en un encuentro de Copa, tendrá este domingo la oportunidad de desquitarse de este mal sabor de boca en LaLiga, donde precisamente volverá a medirse al Atleti pero en el Metropolitano.