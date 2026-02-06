Bartra reacciona a los pitos de la afición del Betis: "Si yo estoy ahí, también exijo más; no hemos estado a la altura"

El central verdiblanco asume que la imagen en la eliminación de la Copa del Rey ha sido muy decepcionante y admite que no encontraron nunca una respuesta efectiva para frenar el vendaval de un Atlético de Madrid que les sorprendió con su planteamiento inicial

La afición del Real Betis ha despedido con pitos a sus jugadores tras la sonrojante eliminación de la Copa del Rey con derrota por 0-5 ante el Atlético de Madrid y el vestuario verdiblanco asume la bronca entre humildes disculpas. Marc Bartra, como uno de los líderes de la plantilla, ha comparecido ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo y ha analizado con rotunda sinceridad un partido en el que admite que el rival les sorprendió desde el inicio y ya no supieron cómo contrarrestarlo. "No hemos estado a la altura", ha reconocido.

Marc Bartra analiza la derrota del Real Betis ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

"Bueno, una derrota muy dolorosa. Hemos entrado al partido con mucha ilusión, con muchas ganas, yéndoles a presionar arriba... Y, ya en las primeras acciones, creo que ha sido en el minuto 10, hemos visto que nos estaban haciendo mucho daño en profundidad, que íbamos a presionar pero se encontraban muy bien por dentro, se asociaban muy bien. Ellos han entrado muy bien al partido. Y en una de esas, en un córner... bueno, nos ha sentado como un jarro de agua fría ese primer gol tan pronto"."Creo que durante estos años hemos estado compitiendo muy bien contra los grandes. Creo que, sobre todo el año pasado, no perdíamos la cara a los partidos. Podíamos perder, pero siempre o casi siempre por la mínima, intentándolo siempre y sin perder la cara a los partidos. Es verdad que este año, contra los tres grandes, así ha sido. Le hemos perdido la cara a los partidos contra los tres y nos ha pasado mucha factura", ha añadido Bartra en zona mixta tras ser preguntado por los 15 goles encajados en tres partido ante Atleti, Barça y Real Madrid.

Parecía que el Atlético de Madrid jugaba a una velocidad superior

"Sí, sí. Creo que tienen un equipazo, han jugado un partido, para mí, de los mejores de esta temporada. Tienen muy buenos jugadores. Hoy esperábamos que jugasen con dos puntas, un poquito más fijos arriba, pero se han venido a hacerse superiores por dentro".

"Nosotros igual no hemos sabido cerrar tan dentro, al final nos hacían saltar a uno de los dos centrales para ganarle la espalda al otro y, al no llegar a tiempo, te la ganan. Y si no saltabas, encontraban al hombre libre y empezaban a coger el control del partido. Creo que la clave ha estado ahí", ha analizado Bartra. Pellegrini, en cambio, asegura que no le sorprendió el planteamiento de Simeone.

Bartra agradece el récord de asistencia en La Cartuja y pide perdón a la afición del Betis

"Sí, sí, han estado con nosotros al cien por cien. Ya lo hemos visto en el calentamiento, que era día grande, un día de poder hacer algo para empezar a soñar en grande; pero bueno, evidentemente hay que pedirles perdón. Porque somos el Betis, una masa social muy importante; con una afición tan comprometida y estamos en una comunión muy importante. Perder así y no estar a la altura... pues es para pedir perdón, evidentemente.

"Yo si hubiera estado ahí también habría exigido mucho más"

"Sí, sí, hemos escuchado (los pitos). Yo, si hubiera estado ahí, evidentemente también habría exigido mucho más, porque al final lo que queremos es ver al Betis que hemos visto el otro día contra Villarreal o el año pasado contra el Atlético Madrid, contra Barça, contra el Madrid... Lo hemos demostrado contra equipos grandes y hoy no ha podido ser. Creo que ellos han hecho un grandísimo partido y nosotros no hemos estado a la altura".

"¿Qué mensaje se manda? Pues bueno, que hay que hacer autocrítica desde dentro. La vamos a hacer. Y siento que la misma manera que hay compromiso cuando ganamos, lo va a haber cuando perdemos. Lo hemos demostrado durante mucho tiempo, por eso yo también creo que ha habido mucha unión. Y vamos a remar. Vamos a apretar los dientes. Y a ver si hemos aprendido la lección para el domingo y que podamos sacar un buen resultado (en el Metropolitano, en LaLiga)".