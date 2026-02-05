Real Betis - Atlético de Madrid, en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo online

Sigue minuto a minuto con ESTADIO Deportivo todo lo que depare este duelo en el Estadio de La Cartuja, que guarda como premio un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. En los bombos ya esperan el FC Barcelona, el Athletic Club y la Real Sociedad

Mi nombre es Aitor Torvisco y estaré al frente de este directo. Desde La Cartuja estará Juanjo Ponce para traer la última hora y en breve se incorporará Fernando Ruiz para que no quede ni un detalle por atender. Quédate ya por aquí que iremos repasando cositas. ¡Vamos al lío!

Abrimos ya directo para ir contándote todos los detalles de la previa del encuentro entre Real Betis y Atlético de Madrid , una eliminatoria a partido único correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey que arrancará a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y que ESTADIO Deportivo va a narrar, minuto a minuto.

El Betis - Atlético de la Copa del Rey, en vilo por la borrasca 'Leonardo' y pendiente de la decisión de las autoridades

Los clubes han permanecido pendientes de la decisión de las autoridades y, al final, la ausencia de fechas en el calendario y la tregua de la lluvia durante la tarde han permitido que se juegue. Eso sí, la recomendación es acudir con bastante antelación al recinto.

El temporal en Sevilla y sus consecuencias en los aledaños de La Cartuja ( accesos cortados, árboles caídos, zonas anegadas... ) ha provocado que durante todo el día se hayan estado estudiando todos los escenarios de cara a la cita copera, incluido una posible suspensión.

No, no es el nombre de un fichaje estrella en el pasado mercado invernal, sino la borrasca que tiene en vilo a toda España y, en especial, a Andalucía .

El Betis - Atlético de Copa del Rey se juega: el Ayuntamiento de Sevilla emite recomendaciones de acceso a La Cartuja y de aparcamiento

La borrasca Leonardo, con las enormes consecuencias que ha dejado con sus fuertes precipitaciones y sus rachas de viento huracanado, había puesto en riesgo la disputa del encuentro de Copa del Rey por las evidentes trabas para la asistencia de público

Desde la entidad verdiblanca dan por hecho que se superarán los 65.222 espectadores que se dieron cita en el duelo ante el Athletic Club en LaLiga del pasado 31 de agosto, máximo registro hasta ahora de los verdiblancos en su nueva casa. En pleno temporal de lluvia y viento, se esperan en torno a 67.000 asistentes.

Con el objetivo de "generar un gran ambiente y reforzar la experiencia de partido desde los momentos previos al inicio" , el club pide la participación activa de la afición verdiblanca a través de sus teléfonos móviles, en pos de crear "una atmósfera sincronizada al ritmo de la música y convirtiendo la previa en un momento muy especial" .

El Real Betis ha preparado para la previa de este partido copero ante el Atlético de Madrid un espectáculo de luces y música similar al que se celebró hace dos semanas en el encuentro liguero ante el Villarreal CF.

Asimismo, vuelven los recuperados Junior Firpo y el excolchonero Rodrigo Riquelme ; pero el 'Cucho' Hernández no ha conseguido llegar a tiempo y sigue en la enfermería verdiblanca junto a Héctor Bellerín, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat .

El centrocampista Álvaro Fidalgo es la principal novedad de la lista de citados del técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, para recibir este jueves al Atlético de Madrid. El asturiano ha sido convocado tras entrenar por vez primera después de fichar en el recién cerrado mercado de enero procedente del América de México.

ESTADIO Deportivo se apoya en los interesantes datos facilitados por Olocip para esbozar una radiografía de este centrocampista creativo de 28 años que se ha convertido en todo un ídolo en el América de México y afronta su primera oportunidad en LaLiga EA Sports

A cambio, el técnico colchonero ha sufrido la baja de última hora del exbético Johnny Cardoso , "con una lesión muscular de bajo grado", que se une a la de Alexander Sorloth , quien tuvo que ser sustituido ante el Levante UD después de sufrir un traumatismo cranoencefálico y una una herida incisocontusa en el frontoparietal izquierdo.

También recupera a Antoine Griezmann , tras tres partidos de baja por una lesión muscular; a Giuliano Simeone , que llevaba dos encuentros fuera por un proceso viral; y a Pablo Barrios , una vez superada una sobrecarga. También puede contar con Nico González , que arrastraba molestias.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, incluyó este jueves en la convocatoria para el partido contra el Betis a los tres fichajes del mercado de invierno: el atacante Ademola Lookman (que apunta al once titular) y los centrocampistas Rodrigo Mendoza y Obed Vargas (presentados este pasado miércoles).

Alineaciones Betis - Atlético: Alineación posible de Real Betis y Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey

Pellegrini sale con Adrián San Miguel como portero de la Copa del Rey; línea de cuatro en defensa con Aitor Ruibal y Valentín Gómez en los laterales , escoltando a Marc Bartra y Diego Llorente en el eje ; con Marc Roca y Nelson Deossa formando en el doble pivote por delante de una segunda línea con Antony, Fornals y Abde ; en punta, el Chimy Ávila , bigoleador en la remontada ante el Elche en el duelo de octavos de final

Simeone también mantiene en el arco a Juan Musso ; defendido por dos líneas de cuatro jugadores con Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; y con Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena en la medular. Arriba, el debutante Ademola Lookman y Antoine Griezmann , que ha marcado tres de los cuatro goles del Atlético en Copa del Rey y deja a Julián Álvarez en el banco.

Real Betis - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Tras repasar el factor ambiental, toca hablar de lo deportivo. Antes de nada, te recordamos el horario, el canal de televisión por el que se podrá seguir en directo este encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey y las alternativas para seguirlo vía online.

El Real Betis y el Atlético de Madrid se enfrentan a un único duelo en los octavos de final de la Copa del Rey, con un billete para las semifinales de la presente edición como premio para dos equipos que, junto al FC Barcelona, son los únicos españoles que han llegado al mes de febrero inmersos en tres competiciones. Sin embargo, uno de ellos dejará de ostentar este honor a última hora de la noche de este jueves.

Todo ello, además, con la condena añadida para el que caiga eliminado de tener que volver a ver la cara de su verdugo en menos de 72 horas, ya que verdiblancos y rojiblancos se enfrentarán de nuevo en la tarde del próximo domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid en un encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports y con ambos conjuntos situados entre los cinco mejores puestos de la clasificación. Enemigos íntimos e inseparables sin posibilidad alguna de bajar esas espadas en alto.

En el Betis se estrena Álvaro Fidalgo; vuelven Junior Firpo y Riquelme

En cuanto a las condicionantes especiales que ofrece este choque, en el Real Betis destaca el estreno en una convocatoria del único fichaje en este mercado invernal: el mediapunta Álvaro Fidalgo, que se ha quedado con el '15' que quedó libre en verano.

También sobresalen los regresos de Junior Firpo y del canterano colchonero Rodrigo Riquelme, recién recuperados de sus lesiones. No llega a tiempo el 'Cucho' Hernández y Pellegrini sigue sin poder contar con los convalecientes Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín.

En el Atlético debutará Lookman; regresan Barrios, Giuliano Simeone y Griezmann

Por su parte, Diego Pablo Simeone ya dispone de Pablo Barrios pero se queda sin Alexander Sorloth, que sigue con la recuperación de la brecha y el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado sábado contra el Levante, y sin Johnny Cardoso, baja de última hora por molestias musculares. El centrocampista ya está recuperado de una sobrecarga y vuelve a una lista junto a Giuliano Simeone, que ha superado el proceso viral que lo ha dejado fuera de los dos últimos choques, y a Antoine Griezmann, después de una dolencia muscular que lo ha dejado sin jugar tres encuentros.

Además, el técnico del Atlético de Madrid también cuenta con Nico González, que venía arrastrando diversas molestias durante la semana, y con los tres refuerzos invernales. Ademola Lookman ha ensayado en el once titular del Cholo para visitar al Betis. Rodrigo Mendoza y Obed Vargas también han entrado rápido en la dinámica colectiva.