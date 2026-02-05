Real Betis - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Verdiblancos y rojiblancos, dos de los tres únicos españoles que siguen en las tres competiciones, se enfrentan en el primero de los dos choques que mantendrán en apenas tres días; ya que el domingo vuelven a verse las caras, esta vez en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El Real Betis y el Atlético de Madrid son, junto al FC Barcelona, los únicos equipos españoles que han llegado al mes de febrero inmersos en tres competiciones. Sin embargo, uno de ellos dejará de ostentar este honor a última hora de la noche de este jueves. Verdiblancos y rojiblancos se enfrentan a un único duelo en los octavos de final, con un sitio en las semifinales de la presente edición de la Copa del Rey como premio para dos equipos convertidos en inseperables rivales a lo largo de toda esta semana. Los colchoneros rinden visita Sevilla, pero los heliopolitanos se la devolverán el domingo para el choque liguero en el Estadio Metropolitano de la capital de España.

Así llegan el Real Betis y el Atlético de Madrid

El Real Betis llega a este encuentro recién recuperada la quinta plaza en LaLiga EA Sports (35 puntos) y clasificado directamente para los octavos de final de la UEFA Europa League después de terminar en cuarta posición la liguilla de ocho encuentros (17 puntos de 24). Los de Pellegrini quieren aprovechar el factor campo para alcanzar las semifinales de la Copa del Rey. A los cuartos de final ha llegado después de imponerse a los modestos Atlético Palma del Río (1-7), Torrent CF (1-4) y Real Murcia (0-2), en las tres primeras rondas; así como al Elche CF (2-1), en octavos. Segunda eliminatoria seguida como local.

Por su parte, el Atlético de Madrid empezó enero cayendo ante el eterno rival en las semifinales de la Supercopa de España y viene de enlazar dos pinchazos seguidos que ponen en riesgo su tercera plaza en LaLiga -45 puntos, tres más que un Villarreal que tiene un partido menos- y que le obligará a jugar el 'play off' de repesca en la UEFA Champions League tras concluir en el decimocuarto puesto la Fase Liga (13 puntos de 24). En Copa, se ahorró dos eliminatorias y luego se impuso con apuros al Atlético Baleares (2-3), en dieciseisavos, y al RC Deportivo de La Coruña (0-1), en los octavos de final.

Betis - Atlético: fecha y horario del partido de cuartos de final de la Copa del Rey

La eliminatoria, a partido único, que enfrentará al equipo sevillano y al conjunto madrileño por un sitio en las semifinales de la presente edición de la Copa del Rey tendrá lugar este jueves, día 5 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. En caso de seguir con empate al término de los 90 minutos, el encuentro se irá a una prórroga de 30' y, si fuese necesario, se decidirá en la tanda de penaltis.

Betis No Iniciado - At. Madrid

Betis - Atlético: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido que cierra la ronda de cuartos de final en la Copa del Rey será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+ (en el dial 54), en su versión web o en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial. Asimismo, en el caso de abonados de Orange TV, en esta ocasión se verá también por el canal Orange Fútbol 2 (dial 108). Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en los canales de Betis TV, que volverán a conectar justo después del pitido final.

Betis - Atlético: ¿Cómo ver online este duelo de Copa del Rey?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro copero de este jueves entre el Real Betis Balompié y el Club Atlético de Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen de este duelo a partido único y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Manuel Pellegrini, de Diego Pablo Simeone y del resto de protagonistas.