Al borde del 'no hay billetes' pese a Leonardo en La Cartuja: se avecina nuevo récord

Desde la entidad verdiblanca dan por hecho que se superarán los 65.222 espectadores ante el Athletic en LaLiga, máximo registro hasta ahora de los verdiblancos en su nueva casa, en pleno temporal de lluvia y viento

Oficialmente, el Estadio de La Cartuja tiene unas 70.000 plazas, aunque eso contando los palcos VIP y otros espacios comercializados aparte. En realidad, aunque resulta complicado encontrar el dato, el otrora Olímpico de Sevilla ofrece al público general tras su reciente remodelación la nada desdeñable cifra de 68.887 asientos. Un pequeño recorte que permitirá al Real Betis, a este paso, colgar el cartel de 'no hay billetes' o, por lo menos, rozar ese hito, para el duelo de este jueves 5 de febrero a las 21:00 horas ante el Atlético de Madrid.

Como poco, dado que el día de la víspera arrancó con más de 66.000 movimientos, entre activaciones de abono y compra de tickets, el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey servirá para batir la plusmarca actual de los heliopolitanos en su nueva casa, que data del 31 de agosto de 2025 en el choque de LaLiga ante el Athletic Club. Entonces, 65.222 personas se reunieron para presenciar la tercera jornada del campeonato doméstico de la regularidad, aún sin zona visitante habilitada en su totalidad en el recinto colindante con Santiponce.

El hecho de jugarse un domingo a las siete de la tarde, pese al calor y las vacaciones de muchos, permitió ese récord. El siguiente registro es el de 64.562 del Betis-Barça del pasado 6 de diciembre (un sábado en pleno Puente de la Inmaculada a las 18:30), seguido del choque ante el Girona FC del domingo 23 de noviembre a las 16.15 horas (64.268). Por eso, resulta meritorio que se rebasara la barrera de los 60.000 hinchas otra vez más pero un sábado por la noche (60.138 el 17 de enero ante el Villarreal CF). Ahora, habrá nuevo listón.

Sin posibilidad alguna de aplazamiento por el temporal (este jueves, de hecho, vuelven las clases presenciales en toda Sevilla, aunque se mantenga el aviso amarillo por lluvia y viento), desde el Real Betis se solicita el adelanto de los desplazamientos para evitar atascos y problemas de acceso, pues hay vías como la SE-20 que ha estado cortada este miércoles en su totalidad. Los principales grupos de animación de Gol Sur han espoleado a las masas para llenar La Cartuja pronto y para que todas las gradas se unan en una voz coral que lleve en volandas a los de Pellegrini a semifinales del torneo del K.O.

Dos cifras inalcanzables por 'culpa' de Ibai Llanos y Manuel Carrasco

Vaya por delante que ambos hicieron 'trampa', pues utilizaron parte del césped del Estadio de La Cartuja para rodear los escenarios de sus eventos, aunque a Ibai Llanos y Manuel Carrasco pertenecen los dos récords absolutos de asistencia al coliseo del norte de Sevilla. El famoso creador de contenido reunió a finales de julio de 2025 a cerca de 80.000 personas en 'La Velada del Año 5', su festival anual de boxeo amateur y actuaciones musicales, al tiempo que el cantante de Isla Cristina estableció una nueva plusmarca el 11 de junio de 2022, congregando a 74.345 espectadores (más de 75.000 con invitados VIP y miembros de su equipo), lo nunca visto en un concierto en España.