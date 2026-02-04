Se pone serio por Altimira y marca la línea roja, ahora con el Galatasaray

Rechazada otra propuesta de cesión remunerada, con el mercado de entradas ya cerrado en España, como ocurriera con el Ajax en el mismo 'deadline day'

El Real Betis ha rechazado en las últimas horas una propuesta del Galatasaray para llevarse a Sergi Altimira, objeto de deseo de 4-5 clubes en los albores del mes de febrero de 2026, como también lo fue a finales de agosto y principios de septiembre de 2025. Los turcos ofrecían, como el Ajax el mismo lunes, una cesión, parece que sin una opción de compra siquiera en este caso, remunerada y con la asunción de todo el sueldo del mediocentro defensivo, vía que se ha descartado inmediatamente.

Tampoco el interesado tenía muchas ganas de salir ahora, menos aún rumbo a la Süperlig, sobre todo teniendo la tentación de la Premier (el último que preguntó, el Fulham) y la Bundesliga. Aunque por debajo de las pretensiones verdiblancas, Eintracht de Frankfurt y RB Leipzig han vuelto a la carga en este mercado invernal, retomando contactos estivales, pero el ex sabadellense, tasado en no menos de 20 millones de euros fijos más alguna variable, seguirá lo que resta de curso en La Cartuja. Máxime, sin posibilidad ya de elegir libremente un sustituto de garantías.

El Betis marca territorio con sus activos más golosos

Con la necesidad de una plusvalía de unos 15 millones de euros antes de cerrar el presente ejercicio para cuadrar cuentas pero con el firme objetivo de no debilitar la plantilla a estas alturas, el Real Betis se ha puesto serio y marcado territorio con sus efectivos más golosos en el escaparate, trazando las líneas rojas. Se escuchan ofertas por todos, prácticamente sin excepción, pero sólo se dejará salir por un precio considerado fuera de mercado. Altimira vale para Fajardo y el resto de la comisión deportiva 20+5 millones de euros, como Natan 45 millones (o 40+5) o Lo Celso 15 millones. Por Valentín Gómez tampoco se aceptará menos de 20.

Habría podido usar la ficha vacante de Altimira para fichar fuera de plazo, pero con matices

El Real Betis se quedó sin fichas libres tras incorporar a Álvaro Fidalgo, que heredó el único dorsal sin dueño del '1' al '25', el '15' vacante desde la marcha al Lille de Romain Perraud. Por tanto, al decidir quedarse Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez y no aceptarse las propuestas que llegaron por hombres como Natan de Souza, Sergi Altimira o Valentín Gómez, no se habilitó ningún hueco para otros refuerzos. Ahora, con el mercado invernal cerrado en las cinco grandes Ligas pero abierto en otras como la turca, de aceptar una venta o cesión extemporánea, sí podría reclutar a alguien en paro, como ocurrió a finales de 2023 con Sokratis Papastathopulos después de la salida de Luiz Felipe.

Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con LaLiga ya no es necesario que la ficha se desocupe antes del 'deadline', como sí se exige a los futbolistas que rescinden para integrar esa bolsa de agentes libres, sino que basta con que el club en cuestión "tenga cupo disponible en el momento de inscribir y cumpla con la normativa de registro de futbolistas fuera de los periodos cerrados de inscripción". En el caso concreto del de Cardedeu, lo que quedaría, estando como confesó Ángel Haro este martes "muy cerca del límite salarial", sería una cantidad mínima, amén de que habría que ver la oferta existente con los matices señalados. Claramente, se trata de una operación que no interesa.