El Fulham también trabaja ya en el fichaje de Sergi Altimira y el Betis tantea a un posible sustituto: el joven Alex Tóth

El centrocampista de Cardedeu, que ha sido tasado en un precio de entre 20 y 25 millones de euros, sigue generando ruido mediático ante el fuerte interés suscitado en su contratación por parte de equipos de la Bundesliga alemana y de la Premier League británica

El Real Betis espera con calma a que se desarrollen acontecimientos en este mercado invernal de fichajes que Manu Fajardo augura que "será muy largo" y garantiza que en la dirección deportiva verdiblanca está "preparados para reforzar cualquier posición" siempre que antes se produzca alguna venta importante. En ese sentido, el nombre de Sergi Altimira sigue ganando enteros como pieza estratégica, pues el Fulham FC inglés está decidido a batallar con el Eintracht de Frankfurt alemán por la contratación del catalán y desde tierras británicas apuntan al joven Alex Tóth (Ferencváros TC) como un potencial sustituto para el cuadro heliopolitano.

El Fulham pide precio por Sergi Altimira y el Betis le tasa en torno a los 25 millones de euros

En las postrimerías del mercado estival, el Eintracht de Frankfurt presentó al Betis una oferta por Sergi Altimira que fue rechazada por insuficiente. Era una propuesta de cesión con una opción de compra que podría alcanzar un máximo de 20 millones de euros entre cantidades fijas y variables. En los últimos días el conjunto alemán se ha vuelto a posicionar en torno al '6' verdiblanco, quien también gusta mucho en el VfB Stuttgart y que despierta el interés de varios clubes de la Premier League que quieren adelantarse.

Entre ellos, según avanza una noticia publicada por el portal TeamTalk, el más decidido es el Fulham FC. Siempre según la mencionada información, el club londinense ya se habría puesto en contacto con el entorno del centrocampista e incluso habría pedido precio al Betis, que ha respondido asegurando que sólo estudiaría un traspaso que reporte a sus arcas entre 20 y 25 millones de euros. Es la cantidad que estiman necesitar para equilibrar las cuentas presentadas en junta y para reinvertir en reforzar el plantel.

Alex Tóth, joven centrocampista de Ferencváros, en la agenda del Betis por si saliese Sergi Altimira

En una entrevista concedida a Marca este pasado fin de semana, Manu Fajardo mostró cómo trabaja la dirección deportiva del Betis y se atrevió a dibujar un perfil del tipo de futbolista que buscan de cara a este y a los próximos mercados de fichajes. Incluso, el aljarafeño compartió la última tarea que ha encargado a sus 'scouts': "Hace dos o tres semanas, se les asignó una tarea para que designasen cuatro mediocentros defensivos y cuatro laterales izquierdos". Significativo, teniendo en cuenta el ruido en torno a Sergi Altimira o el cercano final de contrato de Ricardo Rodríguez.

En este sentido, en la misma información de TeamTalk en la que desvelan los movimientos concretos del Fulham por Altimira -aunque sin llegar a presentar aún oferta formal alguna-, se menciona que el director deportivo verdiblanco sigue con atención la proyección de Álex Tóth, un futbolista de sólo 20 años que puede actuar como pivote, mediocentro de acompañamiento e incluso como mediapunta.

En el pasado mes de marzo de 2025, Tóth se estrenó con la selección absoluta de Hungría gracias a sus buenas actuaciones con el Ferencváros TC, equipo al que el Betis se enfrentó en la edición 2021/2022 de la UEFA Europa League. En lo que va de la presente campaña, el futbolista nacido en Budapest ha disputado 25 partidos (1.803 minutos) entre todas las competiciones con dos goles y cinco asistencias. El portal Transfermarkt le otorga un valor de mercado de 8 millones de euros y tiene contrato con la entidad magiar hasta el 30 de junio de 2028.