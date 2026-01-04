Manu Fajardo analiza el mercado de fichajes del Betis: 'Otro Antony', Dani Ceballos, Lo Celso, Pablo García, Chimy Ávila, Amrabat...

El director deportivo del conjunto verdiblanco asegura que "el club está preparado para reforzar todas las demarcaciones", pero recuerda que para poder repetir el éxito de la ventana de enero de 2025 antes hará falta "ingresar plusvalías por ventas"

El Real Betis venía de poner el listón alto en enero de 2024 con las llegadas de Johnny Cardoso, Pablo Fornals, Cédric Bakambu y el Chimy Ávila; pero el mercado invernal de 2025 fue sencillamente insuperable: realizó el mayor gasto de LaLiga para contratar al Cucho Hernández y se hizo con el refuerzo de mayor valor de mercado, un Antony dos Santos que el pasado verano volvió para quedarse. Es difícil que en este inicio de 2026 lleguen jugadores tan determinantes, pues para ello hacen falta que se alineen varios condicionantes; pero Manu Fajardo lo ve "posible" y asegura compartir plenamente esa idea expresada por Manuel Pellegrini de sólo abordar llegadas que verdaderamente eleven el ya de por sí alto nivel de la plantilla; especialmente, teniendo en cuenta de que para que haya fichajes deberá haber ventas.

El director deportivo del Betis ha concedido una extensa, pausada e interesante entrevista al diario Marca en la que analiza alguno de los nombres propios de esta ventana invernal de transferencias. Desde el eterno rumor de Dani Ceballos hasta la más que posible salida del Chimy pasando por las posibles salidas de algunos canteranos o de activos como Sergi Altimira, por el irregular rol de Giovani Lo Celso o por la hoja de ruta para intentar retener a Sofyan Amrabat.

El mercado invernal de fichajes del Betis, según Manu Fajardo

"Repetir lo de Antony y Cucho es posible... pero tiene que haber ventas"

"Repetir lo del año pasado es posible; pero no me gusta lanzar campanas al vuelo. Hay un mes apasionante por delante y puede pasar cualquier cosa. Sin ilusionar con que pueda venir un nombre de la dimensión de Antony, pero con la claridad y el convencimiento de que estamos preparados", ha explicado Fajardo, recordando que para ello otros deben irse: "En la situación en la que estamos, con la necesidad de generar plusvalías, si quieres realizar una incorporación que mejore lo que hay... Firmar por firmar, no. Si queremos ir al mercado con garantías, por supuesto que tiene que haber salidas".

Negociación por el Chimy, sin noticias por Ricardo ni Bakambu y opción para Adrián

"Quiero ser muy respetuoso. Chimy es un jugador que tiene mercado y distintos clubes preguntan por su situación. Mientras que porte la camiseta del Betis tiene nuestro máximo apoyo", ha indicado Fajardo, quien ha deslizado que Ricardo y Bakambu pueden seguir hasta final de temporada -quedan libres en junio-: "Yo les veo con la cabeza aquí, pero quién sabe lo que puede deparar el mercado. Tenemos que estar preparados en todas las demarcaciones. Los mercados son muy cambiantes". También acaba contrato Adrián: "Él tiene una cláusula por la que si juega un número de partidos ampliaría una temporada más".

El Betis cuenta con Lo Celso

"Hay muchísimo ruido con Gio en el mercado, pero no hay nada real. Con el Real Betis o conmigo no ha contactado ningún club. Tengo muy buena relación con su agente y no me ha transmitido nada. Gio es un jugador muy, muy importante. Ha vuelto con muy buena actitud después del parón de Navidad. Hay confianza máxima en él, a nivel personal y profesional. Vamos a volver a ver pronto su mejor versión".

Dani Ceballos no está en la agenda del Betis

"Sí hay una relación de máximo respeto, de muchísimo cariño, y hace unos días hablé con él. Pertenece al Real Madrid, no hay ninguna situación abierta ahora mismo y a partir del domingo le desearé lo mejor a él y a su familia. Hubo momentos, quizás cuando se vendió a Nabil (Fekir), de más acercamiento; pero el Real Madrid consideraba que era un jugador importante para su entrenador, que podía entrar dentro de una rotación y no se pudo dar".

La hoja de ruta del Betis con Amrabat

"Estamos muy satisfechos por todo lo que aporta. Jerarquía, predisposición, experiencia... Creo que por ambas partes estamos encantados. Con el Fenerbahçe aún no hemos hablado sobre una propuesta de compra o de ampliar un año más la cesión. Sí existe una relación personal y profesional muy buena entre ambos clubes. Nosotros, después de cada partido de Sofyan, tanto en la Copa África como en LaLiga, le mandamos un 'report' con todos los datos objetivos y subjetivos. Aún es pronto para hablar de eso, pero hay que destacar lo feliz que está Sofyan en Sevilla".

Posibles salidas de Pablo García o Ángel Ortiz

"Creemos en el talento joven y en la cantera. Dentro de una plantilla de 22 ó 24 jugadores hay cabida para la jerarquía de Isco, Amrabat, Antony, Lo Celso, Fornals, Bartra, Aitor, Bellerín, Marc Roca o Llorente; activos, que son jugadores por los cuales se puede tener un retorno económico en forma de plusvalía como Natan, Valentín Gómez, Altimira, Deossa, Cucho, Abde o Riquelme; y luego, por supuesto, Junior, Assane Diao, Jesús Rodríguez, Ángel Ortiz, Pablo García… y canteranos que equilibrar plantillas y que también son activos".