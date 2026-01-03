La salida del Chimy Ávila, la gran venta invernal del Betis para poder fichar y un sorprendente augurio sobre Pablo García: "Tiene un futuro importante aquí... o quizás afuera"

En la rueda de prensa previa al Real Madrid - Real Betis de este domingo, Manuel Pellegrini ha sido cuestionado por el mercado invernal de fichajes, por las negociaciones con el Getafe para la cesión con opción de compra del Chimy Ávila y por la necesidad de cerrar algún traspaso importante para aspirar a repetir el éxito de enero de 2025, cuando llegaron Antony y el Cucho

El Real Betis afronta el recién inaugurado mercado invernal de fichajes en un estado de hiperactiva calma. Entendiéndose este oximoron, la dirección deportiva que dirige Manu Fajardo lleva meses trabajando en la necesaria mejora del ataque verdiblanco que quedó aplazada el pasado verano después de completar el traspaso de Borja Iglesias al RC Celta de Vigo y de abordar la cesión del joven Gonzalo Petit al CD Mirandés. En ese sentido, existen varios frentes abiertos y cabe recordar que en agosto ya se reservó un dorsal libre -el '15' se ha quedado sin dueño durante el primer tramo de esta 25/26-.

El club confía en poder liberar espacio salarial con la factible marcha del Chimy Ávila al Getafe CF -previa solución de sus problemas económicos con LaLiga- y estudia propuestas para cazar una jugosa plusvalía que permita abordar mejoras en otras demarcaciones así como afrontar la no menos necesaria tarea de meter dinero en la caja. Para ello, Sergi Altimira se coloca como pieza estratégica en el tablero para este mes de enero y por todo ello ha sido preguntado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa a la visita de este domingo al Real Madrid, comparecencia en la que ha dejado entreabierta una posible puerta de salida para el joven Pablo García.

Pellegrini se moja sobre el mercado de fichajes de enero: el Chimy Ávila, una gran venta y los planes con Pablo García

Las diferencias entre un fichaje y un refuerzo, según el técnico bético

"Yo creo que una cosa es traer un nombre nuevo y la otra es traer un refuerzo. Para traer un refuerzo, ya lo dijo también el presidente, hay que dependerse de algún jugador importante porque hay que pagar un dinero por él. Para que sea de verdad un refuerzo tienen que venir jugadores de mejor categoría que los que tiene el Betis en este momento. Y el plantel tiene una capacidad que ya ha demostrado estando en un momento importante en las tres competiciones".

"Son cosas que se van dando en el mes de enero y que es difícil analizarlas; pero yo creo que el equipo sigue en el camino correcto para ir mejorando año tras año. Lo más importante, y lo que hemos tratado siempre de inculcar interiormente también, es aspirar a más, ser ambiciosos y ir sumando. Jugar seis años seguidos en Europa no es fácil, o cinco, como llevamos ahora. Mantenerse vigente en las tres competiciones tampoco es fácil, porque hay otros equipos que no lo han logrado. Así que yo creo que el equipo sigue en el camino correcto dentro de las exigencias y dentro también de las limitaciones que se tienen económicamente".

El caso del Chimy Ávila, cerca de irse al Getafe cedido con opción de compra, y la posible llegada de un delantero

"Yo al Chimy lo veo muy bien. Está entrenando con mucha intensidad, está teniendo algunos minutos y es un jugador importante para nosotros. Por ahora, yo le sigo considerando jugador del plantel y está en la lista de citados para tener la oportunidad de volver a jugar". "Lo otro va a depender mucho de la venta de algún jugador", ha añadido sobre la llegada de un nuevo atacante, con Fábio Silva como claro favorito.

"Si se vende a un jugador, habrá que ver dónde nos debilitamos para saber qué es más importante para traer. Hasta el momento, el plantel ha respondido y si hay que mejorarlo tiene que ser con la potencialidad que se hizo el año pasado, que vinieron Antony y Cucho, jugadores importante y no nombres que sólo reemplacen a un jugador que pueda ser vendido. No podemos especular ni tener intereses particulares en alguna posición en este momento".

La sorprendente respuesta sobre el futuro de Pablo García: "Tiene un futuro importante aquí... o quizás afuera"

"Pablo García es un jugador que sigue creciendo. A lo mejor produjo muchas expectativas porque es un jugador que demuestra muchas condiciones y mucha potencia, pero también tiene cosas que mejorar y en la medida que va sumando minutos y entrenando con jugadores de jerarquía va a ir mejorando porque él tiene un futuro muy importante tanto aquí en el club como quizás afuera", ha concluido Pellegrini, quien además de analizar el mercado invernal ha detallado el estado físico de su plantilla.