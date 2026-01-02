Reunión a la vista en Marbella por Fábio Silva, 'plan A' del Betis en enero

En Alemania afirman que el objetivo prioritario del Betis para enero mantiene su idea de marcharse y que la concentración del club germano en tierras costasoleñas será decisiva para definir su futuro en enero

La dirección deportiva del Betis ha establecido como prioridad para el mercado de enero el fichaje de un delantero y la primera opción de Manu Fajardo, como reveló ESTADIO Deportivo, responde al nombre de Fábio Silva, sin el protagonismo esperado en el Borussia Dortmund tras aterrizar el pasado verano por 22,5 millones.

Situación que tratan de aprovechar en La Palmera para conseguir su cesión a sabiendas del deseo del punta portugués de regresar al fútbol español, donde brilló durante su préstamo en Las Palmas.

Desde su entorno en ningún momento han escondido que al futbolista le seduce considerablemente volver a España en la ventana que acaba de abrirse con la opción del Betis sobre la mesa, y está dispuesto a presionar a la espera de que los hispalenses se lancen definitivamente una vez que abran hueco en el plantel con la salida de Chimy Ávila o Bakambu, o de los dos. En este sentido, los verdiblancos tienen la esperanza de que el luso espere hasta que se resuelva este asunto, que apunta a demorarse, y por ahora, por las informaciones procedentes de Alemania apuntan a que sería así.

Fábio Silva, firme en su de salir pese a la postura del Borussia Dormund

De este modo, el conocido diario germano Bild afirma que, más allá a la postura intransigente del Borussia a día de hoy, el futbolista insistirá en su salida al no estar satisfecho con su falta de continuidad a menos que su situación deportiva diera un vuelco en el regreso del parón invernal de la competición teutona. Así, asegura que se mantiene firme en su deseo de marcharse con rumbo a España pese a que el director deportivo del Borussia, Sebastian Kehl, fuera tajante tras el choque contra el Gladbach del 19 de diciembre: "Se queda".

Una negativa que se traduce por el momento en elevadas exigencias a quien llama a su puerta, con un préstamo remunerado con obligación de compra, opción de adquisición superior a los 30 millones o un traspaso por esas cifras.

Una reunión a la vista con Fábio Silva en la concentración de Marbella

Dentro de este contexto, el medio alemán Ruhr 24 señala como fecha clave para definir el futuro inmediato de Fábio Silva la concentración del Borussia Dortmund en Marbella desde hoy hasta el día 8.

No en vano, se espera que durante estos días se produzca una reunión con el futbolista y la alta cúpula en la que cada parte expondrá sus intenciones y se tratará de alcanzar un entendimiento ya sea para su salida, con el Betis muy pendiente, o para permanecer en el Signal Iduna Park en el caso de que le ofrezcan garantías de mayor protagonismo. De momento, el portugués, con el Mundial en mente, se decanta por cambiar de aires.