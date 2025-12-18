La estrategia con Fábio Silva y las gestiones paralelas con vistas a enero

Manu Fajardo intenta convencer al 'Chimy' Ávila y negocia ya el adiós de Bakambu para hacer hueco a un delantero de mayor nivel, sin descartar movimientos en otras líneas

Como se avanzaba en primicia en ESTADIO Deportivo, el Real Betis no sólo ha señalado a Fábio Silva como su delantero deseado para el mercado invernal, sino que tomó la delantera sobre la competencia hace días avanzando en las negociaciones con la agencia del portugués y logrando que éste pidiera formalmente su marcha al Borussia Dortmund con el fin de acumular muchos minutos y convencer al seleccionador absoluto de su país, Roberto Martínez, de que debe estar entre los elegidos para el Mundial de 2026. Desde Alemania se hicieron eco pronto de esta información, así como de las reticencias del club aurinegro a facilitar la operación, lo que otros medios de aquí, rezagados a todas luces, aprovecharon para rebajar el grado de interés verdiblanco o el de opciones de que el trato llegue a buen puerto. Pero nada más lejos de la realidad.

En la planta noble del Estadio de La Cartuja, lejos de descartar al ex de los Wolves, han dibujado una estrategia que pasa por dos vertientes: facilitar el contexto burocrático y económico en tierras hispalenses a la espera de que los renanos den su brazo a torcer y/o rebajen sus pretensiones, así como activar otras opciones igualmente atractivas dentro de la 'short list' de artilleros por si no fuera posible el aterrizaje del indiscutible 'plan A' para Manu Fajardo, Ramón Alarcón y el propio Manuel Pellegrini. En el primer apartado, resulta crucial tanto que abandonen la disciplina bética 'Chimy Ávila' y Cédric Bakambu como monetizar ambos tratos, puesto que, actualmente, el Dortmund quiere una cesión remunerada sin opción de compra, vía que tampoco ven descabellada sus homólogos heliopolitanos, aunque no es la preferida.

Y es que los responsables verdiblancos estaban dispuestos a realizar una contratación similar a la de Antony Matheus dos Santos hace justo un año o la versión prolongada de Sofyan Amrabat el pasado verano: oportunidades de mercado (en ambos casos nunca se hicieron cargo de más del 25% del salario, con otras condiciones ventajosas en el trato) sin perspectivas de continuidad que, en el caso del brasileño, se reconfiguró a la finalización de la vinculación para hacerla más duradera, como podría ocurrir con el marroquí si se pone en precio. Por la edad de Fábio Silva, el Real Betis está abierto a tenerlo sólo hasta el 30 de junio de 2026, incluso pagando su ficha íntegra o un plus por esquivar a la competencia, teniendo en cuenta que, tras haber pagado 22,5 millones de euros hace un semestre, la solicitud de los germanos podría ser muy elevada, fuera de mercado.

La predisposición del Chimy y de Bakambu a marcharse en enero

A diferencia de ventanas anteriores, los dos principales señalados para dejar sitio a nuevos refuerzos no se cierran en banda a una salida. A principios de septiembre, Ezequiel Ávila desechó un trato avanzado con los Pumas de la UNAM aludiendo a un desacuerdo monetario que, en realidad, escondía su deseo de seguir en Sevilla, donde tanto el atacante como su familia están muy integrados. Por su parte, Cédric Bakambu puso menos reparos, siendo, finalmente, el montante exigido desde La Cartuja el que alejó la posibilidad de un acuerdo. Este enero, los pocos minutos de uno y otro pueden espolearles. El rosarino maneja intereses de México, de nuevo, así como de Brasil, Argentina y Estados Unidos, aunque desea continuar en Europa. Lo mismo que el congoleño, que necesita rodaje para afrontar la repesca y el posible Mundial de 2026 en mejores condiciones. El dueño de sus derechos cifra en unos 8-10 millones de euros la horquilla de dinero, entre ingresos y ahorros de sueldo, por ambos.

Altimira tiene la llave para otra 'mini revolución' invernal

No habrá una decisión seguramente hasta el retorno de Sofyan Amrabat de la Copa de África y la comprobación de que ha superado sus molestias de pubis, que le hacen tener que dosificarse entre semana normalmente, con la imposibilidad de acumular varios partidos seguidos, o, al menos, que aquéllas se han suavizado. Con el gran nivel de Pablo Fornals y el reciente paso al frente de Marc Roca y Nelson Deossa, el Real Betis podría considerar ofertas por Sergi Altimira, con clubes pudientes de la Premier League, la Bundesliga y la Serie A detrás. En verano, el Eintracht planteó una cesión con opción/obligación de compra que no acabó de convencer a las otras partes, si bien el propio pivote catalán, que llegó a cambio de 1,8 millones de euros, podría presionar para irse en busca de más oportunidades. Si alguien puja por encima de los 20 millones fijos y algunos más en variables, la operación ganaría enteros y podría servir para apuntalar no sólo la vanguardia, donde se podría apostar por dos elementos o por uno más contrastado (o traspasado), sino también alguna otra parcela del campo.

Se vigilan laterales, pivotes y extremos

Aseguraba recientemente Manu Fajardo en una entrevista que "el mercado, especialmente en enero, es cambiante" y que lo que ahora es blanco puede acabar siendo negro, pasando antes por gris. Por eso, con mucho gusto además al parecer, el aljarafeño y sus colaboradores están "preparados para lo que pueda venir en cualquier posición", pues no se descarta alguna oferta irrechazable, siendo el Real Betis un club acostumbrado a vender para crecer, con la necesidad de que haya plusvalías antes de que termine el curso para cuadrar el presupuesto, quizás sin tanta exigencia de que superen los 20 millones de euros, como el curso pasado, pero sin desaparecer esa premisa. Por si pudieran venir propuestas interesantes o se facilitase la salida bien de Altimira, bien de otros como el vigilado Pablo García (improbable) o el poco utilizado Altimira, así como de un Ricardo Rodríguez con necesidad de rodaje antes del Mundial, se repasan dossiers de pivotes, laterales zurdos y extremos ya monitorizados.