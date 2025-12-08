Reunión por el Chimy Ávila mientras que el Betis acelera por Fábio Silva

La dirección deportiva del Betis, liderada por Manu Fajardo, tiene en mente reforzar su ataque en este mes de enero; para ello, antes, debe dar salida a futbolistas como el rosarino o Bakambu; ya hay movimientos al respecto, siendo el preferido el portugués del Dortmund, como adelantó ESTADIO Deportivo

No altera la hoja de ruta del Betis la derrota por 3-5 ante el FC Barcelona, estando los verdiblancos muy vivos en las tres competiciones que disputan y teniendo pendiente Pellegrini y la dirección deportiva verdiblanca una reunión en la que tratar el mercado de enero, en el que, en palabras del propio director deportivo bético, Manu Fajardo, tratarán de "ajustar" la plantilla dentro de sus posibilidades. La prioridad, como ya ha avanzado ESTADIO Deportivo, es reforzar la delantera, habiendo acelerado el Betis en las últimas fechas por un Fábio Silva que hoy por hoy es el deseado y también la prioridad de los heliopolitanos.

El portugués sigue sin contar en el Dortmund, con el que lleva un gol y dos asistencias en 225 minutos repartidos a lo largo de 13 participaciones oficiales. La idea con la que trabajan los de Heliópolis es una cesión que podría ser remunerada si consiguen cuadrar las cuentas en este mes de enero, puesto que el Betis tendría que hacerse cargo de una parte muy importante o prácticamente la totalidad de la ficha que resta por percibir el futbolista. Es decir, la mitad de los dos millones de euros brutos -más un tercero en primas- que tiene firmados. Es decir, que no resulta sencillo en lo económico para un Betis que tiene el tope salarial prácticamente agotado y que tiene que darle salida antes a delanteros como el Chimy Ávila o Cédric Bakambu, a los que ya intentó colocar el pasado verano, aunque sin suerte.

Viaje a Sevilla del agente del Chimy Ávila

De hecho, ya ha habido movimientos al respecto. Tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, la pasada semana, sin ir más lejos, uno de los agentes del delantero argentino viajó hasta Sevilla para reunirse con el Chimy y con el club con el claro objetivo de analizar la situación de su representado y afrontar su devenir en el próximo mercado de enero. Las conclusiones del encuentro tampoco fueron especialmente fructíferas para los intereses béticos, que volvieron a encontrarse con la misma tesitura por parte de un Chimy Ávila que está a las mil maravillas en Sevilla y en el Betis, por lo que no tiene prisa por salir.

Con diversas 'novias' en el extranjero, especialmente en el fútbol mexicano, donde ya son varios los mercados que llevan tratando de incorporarlo, el ariete prefiere seguir esperando a que las fechas avancen y se vayan aclarando situaciones: desde aprovechar las posibles oportunidades que puedan llegarle en estas semanas de la mano de Pellegrini -suma 333' en 11 participaciones; dos asistencias- hasta que aparezcan nuevas opciones que sean más llamativas en lo deportivo. En resumen, que es demasiado pronto.

El fútbol mexicano sigue muy pendiente del Chimy

Cabe recordar que el pasado verano, sin ir más lejos, ya estuvo a punto el Chimy Ávila de ir al Pumas UNAM de México, aunque el delantero, finalmente, truncó la operación. Los clubes ya habían llegado a un acuerdo por el que el ariete rosarino se marcharía cedido, contando los aztecas con una opción de compra de 2 millones de euros aproximadamente; justo lo que le restaba al Betis por amortizar del fichaje del hispano-argentino, que llegó a Heliópolis en enero de 2024 procedente de Osasuna a cambio de 4 millones de euros.

Junto al Chimy, también se esperan movimientos en el Betis en relación a Bakambu, buscándose en la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo el potenciar el ataque en este mercado invernal, como ya ocurriera el curso pasado con Antony. Las cuentas del club marcarán lo económico, aunque, eso sí, no se espera ninguna salida de renombre, por mucho que hayan preguntado por futbolistas como Lo Celso.