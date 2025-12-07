El Betis acelera por Fábio Silva, el delantero deseado para enero

Los responsables verdiblancos, pendientes de forma paralela de una 'operación salida' a la que están llamados 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu, negocia con el Dortmund la cesión del portugués

"La plantilla está equilibrada, con todos los jugadores metidos. Le echamos muchas horas y da gusto ver que se refleja en el campo. Tenemos pendiente una conversación sobre el mes de enero con Manuel (Pellegrini). Todas las plantillas son mejorables y, si entra dentro de nuestras posibilidades, miraremos cómo ajustarla", reconocía en Movistar Plus LaLiga este sábado Manu Fajardo, justo antes de un Real Betis-FC Barcelona que los suyos terminarían perdiendo por 3-5, restando el alto ejecutivo aljarafeño importancia a las noticias que lo vinculan como próximo director deportivo de clubes europeos con el Rangers FC escocés: "Yo trabajo con la misma humildad y el mismo compromiso. Que hablen de uno, mal o bien, siempre es positivo. Pero estoy centrado en mi club".

A nadie escapa que la prioridad es reforzar la delantera, deberes pendientes desde verano ante la negativa a marcharse de Ricardo Rodríguez (con el luso Flávio Nazinho, del Círculo de Brujas, esperando para venir), 'Chimy' Ávila o Cédric Bakambu. De que salgan ahora a mitad de curso el rosarino y el franco-congoleño dependerán en gran parte los fondos que podría reinvertir el cuadro verdiblanco, con el tope salarial prácticamente agotado. No se espera una gran venta, mucho menos de efectivos importantes en los esquemas de Manuel Pellegrini, aunque se procurará un esfuerzo que permita potenciar la vanguardia en la segunda mitad de la 25/26 con un ariete que, si bien se salga un poco del perfil estival (joven, con talla y con posibilidad de quedarse), supla futuro con oportunidad y rendimiento inmediato, a lo Antony Matheus dos Santos y Sofyan Amrabat.

El que más gusta es Fábio Silva y, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el Real Betis está avanzando en la contratación del portugués, que sigue sin contar en el Borussia Dortmund (actuó literalmente un minuto y el alargue en la victoria aurinegra sobre el Hoffenheim en la Bundesliga), con el que lleva un gol y dos asistencias en 225 minutos, repartidos en 13 encuentros oficiales. La idea sobre la que se trabaja ya con el jugador y el club alemán es una cesión, seguramente sin opción de compra (pagaron este verano 22,5 millones de euros por él y no bajarían de ese listón las pretensiones renanas) y a lo mejor remunerada si cuadran las cuentas a finales de enero, asumiendo los heliopolitanos una parte importante, si no el total, de la mitad restante de su ficha (unos dos millones de euros brutos, más otro en primas). Aunque hay otros pretendientes, varios de la Premier, ahora mismo los verdiblancos tendrían cierta ventaja.

Un derbi también con ventaja verdiblanca

Como se avanzaba en estas mismas páginas hace una semana, tanto Real Betis como Sevilla FC tomaban posiciones por Fábio Silva, conocedores Manu Fajardo y Antonio Cordón del interés del ex artillero de los Wolves de salir cedido para apurar sus opciones de ir al Mundial de 2026 con Portugal, así como de su predilección por LaLiga, un entorno que conoce y donde ya demostró sus prestaciones durante una positiva cesión (10 goles y tres asistencias) en la UD Las Palmas. Según parece, el hecho de que los verdiblancos participen en competiciones europeas está siendo un factor decisivo, aún no definitivo, para que el punta se decante por La Cartuja, donde adivina un vestuario más favorable ahora mismo a los cambios, como le han hecho saber compatriotas que lo conocen de primera mano.