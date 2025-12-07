Elche - Girona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Los de Eder Sarabia reciben al equipo de Míchel en el Martínez Valero en una mala dinámica de resultados, ya que llevan desde el pasado 28 de septiembre sin lograr el triunfo, por lo que intentarán volver a sumar de tres ante un equipo que continúa en descenso y con acumulación de bajas

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Elche y al Girona, correspondiente a la décimo quinta jornada de LaLiga EA Sports.

El Elche , por un lado, llega tras perder contra el Getafe y empatar contra el Real Madrid , lo que les deja undécimos en la clasificación de LaLiga .

Por otra parte, el Girona viene cosechando una racha preocupante, ya que cayó eliminado en Copa del Rey y de empatar frente a Real Madrid y Betis , por lo que el conjunto de Míchel es antepenúltimo con 12 puntos.

La convocatoria del Girona para visitar al Elche , con bajas como las de David, Donny Van de Beek, Juan Carlos, Abel, Portu, Stuani y Ounahi .

Así está el Martínez Valero a falta de poco más de hora y media para el comienzo del partido.

Las palabras de Eder Sarabia en la previa del encuentro contra el Girona , recalando la importancia del triunfo en el día de hoy.

Por su parte, Míchel lamentó el número de bajas para el partido de hoy, pero especialmente la de Abel Ruiz.

Sorpresa en el once de Míchel , que introduce a Alex Francés, Blind y Asprilla y saca a Arnau Martínez y Joel Roca.

De esta manera, Míchel se guarda a los siguientes futbolistas en el banquillo : Livakovic, Andreev, Hugo Rincón, Joel Roca, Arnau, Lemar , Jhon Solís, Pol Arnau, Gibert, Lass, Arango y Papa.

André Silva se queda fuera de la convocatoria , que apuntaba directamente al once titular. Álvaro Rodríguez y Neto, en el banquillo.

Míchel , comprobando el estado del terreno de juego. Mucho en juego en el encuentro de esta tarde ante el Elche .

Elche y Girona se citan en el día de hoy en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia, por un lado, llegan tras ganar por la mínima ante el Quintanar del Rey en la Copa, pero no logran el triunfo en el campeonato doméstico desde el pasado 28 de septiembre ante el Celta de Vigo. Por otro lado, el conjunto de Míchel viene de de caer eliminado en el torneo anteriormente mencionado, además de seguir en puestos en descenso. El árbitro del partido será Miguel Sesma, que estará acompañado de Daniel Jesús Trujillo en el VAR.

Los de Eder Sarabia, a por la victoria más de dos meses después

El Elche vuelve al Martínez Valero tras la disputa del encuentro de Copa del Rey y el de LaLiga ante el Getafe, que finalizaron con victoria y derrota, correspondientemente. En este sentido, Eder Sarabia analizó la previa del partido de hoy contra el Girona: “Estoy convencido de que juegue quien juegue va a dar un gran rendimiento. El domingo tiene que ser el partido en el que demos ese golpe definitivo con una victoria. Siempre hemos sido exigentes. No ha habido muchos equipos que nos hayan dominado durante muchos minutos. En esa línea tienen que llegar los resultados”.

Además, Álvaro Rodríguez llega en buen estado de forma, tras lograr gol contra el Real Madrid y Real Sociedad y viene de descansar en el duelo de Copa del Rey ante el Quintanar, tras la decisión tomada de Eder Sarabia. Por ello, el jugador, que firmó hasta junio de 2029, apunta a titular de nuevo, para poder volver a la senda de los tres puntos ante un equipo que viene de tener problemas en LaLiga.

El Girona, con urgencias y con bajas

Por su parte, el Girona llega con ausencias importantes para encarar el encuentro contra el Elche, tal y como confirmó Míchel en la rueda de prensa previa: “Las bajas son David, Donny Van de Beek, Juan Carlos, Abel, Portu, Stuani y Ounahi por sanción. Además, el técnico valoró el duro palo que supone la lesión de Abel Ruiz: “Lo de Abel es una situación muy dura para él y para nosotros, pero tenemos que adaptarnos a la situación y salir adelante”.

Por ello, será interesante el once que plantea Míchel en el Martínez Valero, sobre todo tras el palo anímico que supuso la eliminación en Copa del Rey ante el Ourense. Además, el Girona lleva firmado dos empates en los dos últimos encuentros de LaLiga, ante Real Madrid y Betis, por lo intentará recuperar una victoria que no logra desde el duelo en Montilivi contra el Alavés del ocho de noviembre.