Míchel lamenta la lesión de Abel Ruiz: ﻿“Es una situación muy dura para él y para el equipo"

El técnico del Girona analizó, en la previa del partido contra el Elche en el Martínez Valero, el estado anímico de su equipo tras la dura derrota ante el Ourense en Copa del Rey, que supuso la eliminación del torneo

El Girona encara mañana el duelo contra el Elche, una nueva prueba de fuego para un equipo que se sitúa antepenúltimo en la clasificación con un total de 12 puntos. Por ello, Míchel, en la rueda de prensa previa al choque ante los de Eder Sarabia, analizó además la dura lesión de Abel Ruiz, que cayó lesionado en el duelo frente al Ourense de Copa del Rey y se marchó llorando del terreno de juego. Por otro lado, el técnico madrileño ha querido dejar atrás el varapalo y centrarse en en LaLiga, donde ya le espera el Martínez Valero.

Míchel lamenta la lesión de Abel Ruiz

En primer lugar, Míchel valoró la lesión de Abel Ruiz: “Es una situación muy dura para él y para el equipo. Debemos continuar y el resultado de las pruebas salieron mejores de lo que esperábamos. En ataque tenemos pocos jugadores y necesitamos recuperar a la gente lo más antes posible”. Por ello, el técnico del Girona fue preguntado por la idea de acudir al mercado de fichajes: “No he podido hablar con Quique Cárcel porque no he tenido tiempo. Está claro que la dirección deportiva no para de trabajar y siempre busca lo mejor para el equipo. Ahora no me preocupa esto, me preocupa el Elche”.

Además, Míchel analizó la eliminación del Girona en Copa del Rey y el cambio con respecto a LaLiga: “En la Copa ocurren cosas difíciles de controlar. Es totalmente diferente de jugar que en la liga, hay muchos factores a tener en cuenta. De verdad que estoy contento porque los jugadores lo dieron todo en el campo, no tengo nada a decir de lo que pasó pero la Copa está olvidada. Me gustaba la idea de pasar de ronda pero ahora ya nos queda centrarnos 100% en la liga. Veo al equipo más concentrado. Los jugadores tienen claro qué debemos hacer en el campo. Hay que tener ritmo de juego y continuar con la misma manera de ser compactos. Tenemos más claros los conceptos”.

Míchel destaca las claves del Elche de Eder Sarabia

Por otra parte, Míchel comentó lo que espera del Elche y cuáles son sus amenazas: “Son los terceros en la categoría con balón y hacen muchas cosas bien jugando desde atrás. El portero lo utilizan para tener superioridad, siempre encuentran el hombre libre y el tercer hombre. Tienen laterales que dan continuidad por dentro y por fuera y necesitamos controlar y entender bien qué hacer con balón y sin este. Habrá que saber sufrir con los espacios y los pases con profundidad. Sarabia lo trabaja en todos los partidos con independencia del rival. Es capaz de hacer que el jugador sepa hacer las cosas. Cada equipo tiene su manera de hacer, todos los entrenadores buscamos nuestra manera de ser competitivos”.

Por último, Míchel detalló el hecho de que el Girona no ha conseguido a vencer a domicilio en LaLiga: “Falta conseguir una victoria fuera. Contra rivales de mucha entidad no pudo ser pero necesitamos sumar de tres en tres y dar un paso hacía adelante. Espero la mejor versión de todos contra un equipo que ha demostrado el nivel que tiene”.