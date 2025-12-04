Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 9 de fase de grupos hoy 4 de diciembre

La selección alemana, justo el último rival de Las Guerreras, ha sellado su pase a cuartos de final tras firmar un pleno de victorias en el Grupo 2

Impresionante la jornada que hemos vivido este jueves 4 de diciembre en el Mundial femenino de balonmano, en el cual Alemania ha sellado su pase a cuartos de final, mientras Las Guerreras se agarran con todo a sus opciones tras batir a Islandia por 23-30.

Empezando por España, y pese a que se enfrentaba al colista de su grupo, lo cierto es que el combinado dirigido por Ambros Martín ha tenido que sufrir de lo lindo; tanto es así que mediada la segunda mitad perdía por tres goles y se veía de cerca la tragedia. Sin embargo, las españolas reaccionaron a tiempo.

Apoyadas en una gran defensa y en las paradas de Lucía Prados, firmaron un parcial de 11-1 con el que no solo le dieron la vuelta al marcador, sino que lo sentenciaron para convertir los últimos minutos en un simple trámite; eso sí, la clasificación no está ni mucho menos fácil, ya que tienen que vencer a Alemania y que Serbia no gane ante Montenegro.

Alemania saca el rodillo

Con cuatro partidos disputados, las germanas solo conocen la victoria y son ya equipo de cuartos de final. Este jueves, ante Montenegro, se han impuesto por 18-36 para remarcar su papel de favoritas; no en vano ostentan un +46 entre los goles anotados y recibidos. Espectacular su rendimiento.

Francia y Países Bajos, más que encarrilado

Siguiendo la estela de Alemania, pero en el Grupo 3 del Mundial, Francia y Países Bajos tampoco sueltan el pie del acelerador. Las jugadoras galas no han dado opción a las austríacas para imponerse por un contundente 29-17 que les lleva a los seis puntos (tres victorias en tres partidos). En cuanto a las neerlandesas, hablamos también de pleno de triunfos tras imponerse a Túnez por un aplastante 39-21.

Por cierto, entre los dos mencionados grupos acumulan hasta tres selecciones con cero puntos, exactamente Islandia, Argentina y Túnez; todas ellas, lógicamente, eliminadas del torneo internacional.

GRUPO 2

Serbia 31-31 Islas Feroe

Montenegro 18-36 Alemania

Islandia 23-30 España

Clasificación

Alemania (8 puntos)

Serbia (5 puntos)

España (4 puntos)

Montenegro (4 puntos)

Islas Feroe (3 puntos)

Islandia (0 puntos)

GRUPO 3

Argentina 25-28 Polonia

Francia 29-17 Austria

Países Bajos 39-21 Túnez

Clasificación

Francia (6 puntos)

Países Bajos (6 puntos)

Polonia (4 puntos)

Austria (2 puntos)

Argentina (0 puntos)

Túnez (0 puntos)