Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 9 de fase de grupos hoy 4 de diciembre
La selección alemana, justo el último rival de Las Guerreras, ha sellado su pase a cuartos de final tras firmar un pleno de victorias en el Grupo 2
Impresionante la jornada que hemos vivido este jueves 4 de diciembre en el Mundial femenino de balonmano, en el cual Alemania ha sellado su pase a cuartos de final, mientras Las Guerreras se agarran con todo a sus opciones tras batir a Islandia por 23-30.
Empezando por España, y pese a que se enfrentaba al colista de su grupo, lo cierto es que el combinado dirigido por Ambros Martín ha tenido que sufrir de lo lindo; tanto es así que mediada la segunda mitad perdía por tres goles y se veía de cerca la tragedia. Sin embargo, las españolas reaccionaron a tiempo.
Apoyadas en una gran defensa y en las paradas de Lucía Prados, firmaron un parcial de 11-1 con el que no solo le dieron la vuelta al marcador, sino que lo sentenciaron para convertir los últimos minutos en un simple trámite; eso sí, la clasificación no está ni mucho menos fácil, ya que tienen que vencer a Alemania y que Serbia no gane ante Montenegro.
Alemania saca el rodillo
Con cuatro partidos disputados, las germanas solo conocen la victoria y son ya equipo de cuartos de final. Este jueves, ante Montenegro, se han impuesto por 18-36 para remarcar su papel de favoritas; no en vano ostentan un +46 entre los goles anotados y recibidos. Espectacular su rendimiento.
Francia y Países Bajos, más que encarrilado
Siguiendo la estela de Alemania, pero en el Grupo 3 del Mundial, Francia y Países Bajos tampoco sueltan el pie del acelerador. Las jugadoras galas no han dado opción a las austríacas para imponerse por un contundente 29-17 que les lleva a los seis puntos (tres victorias en tres partidos). En cuanto a las neerlandesas, hablamos también de pleno de triunfos tras imponerse a Túnez por un aplastante 39-21.
Por cierto, entre los dos mencionados grupos acumulan hasta tres selecciones con cero puntos, exactamente Islandia, Argentina y Túnez; todas ellas, lógicamente, eliminadas del torneo internacional.
GRUPO 2
Serbia 31-31 Islas Feroe
Montenegro 18-36 Alemania
Islandia 23-30 España
Clasificación
Alemania (8 puntos)
Serbia (5 puntos)
España (4 puntos)
Montenegro (4 puntos)
Islas Feroe (3 puntos)
Islandia (0 puntos)
GRUPO 3
Argentina 25-28 Polonia
Francia 29-17 Austria
Países Bajos 39-21 Túnez
Clasificación
Francia (6 puntos)
Países Bajos (6 puntos)
Polonia (4 puntos)
Austria (2 puntos)
Argentina (0 puntos)
Túnez (0 puntos)