Europeo de natación piscina corta | Horarios de la primera jornada, del 2 de diciembre, en el Europeo 2025 de Dublin

Algunos de los principales nadadores españoles arrancan su competición en una primera jornada del Europeo 2025 de piscina corta que llega con emociones fuertes

España tendrá opciones desde el primer día en el Europeo 2025 de piscina corta que se disputa en la ciudad polaca de Lublin. Algunas de sus principales bazas, como el campeón del mundo Carles Coll, Eudald Tarrats, Carmen Weiler o Hugo González de Oliveira entran en competición en una jornada matinal que ya indicará en qué condiciones llegan a una cita en la que la delegación española tiene puestas muchas esperanzas.

Hasta nueve nadadores más el relevo 4x50 libre masculino abren fuego con opciones serias en los 100 braza y en los 200 espalda masculinos, así como en los 200 espalda femeninos, en los que compiten Estella Tonrath y Carmen Weiler. Aunque ninguna de ellas disputaría la final en esta jornada. A eso sólo aspiran Ainhoa Campabadal y Carla Carrón en los 400 libre femeninos y el mencionado relevo del 4x50 libre masculino.

Horarios y participacion española en el Europeo de natación el martes 2 de diciembre

Sesión de mañana (Comienza a las 10:00 horas)

Series de 400 libre f (Ainhoa Campabadal y Carla Carrón)

Series de 400 libre m

Series de 50 mariposa f

Series de 50 mariposa m

Series de 100 braza f

Series de 100 braza m (Carles Coll y Eudald Tarrats)

Series de 200 espalda f (Estella Tonrath y Carmen Weiler)

Series de 200 espalda m (Hugo González, Iván Martínez y Diego Mira)

Series de 4x50 libre f

Series de 4x50 libre m (España)

Sesión de tarde (Comienza a las 19:00 horas)

F 400 libre f (*Ainhoa Campabadal y *Carla Carrón)

F 400 libre m

SF 50 mariposa f

SF 50 mariposa m

SF 100 braza f

SF 100 braza m (*Carles Coll y *Eudald Tarrats)

SF 200 espalda f (*Estella Tonrath y *Carmen Weiler)

SF 200 espalda m (*Hugo González, *Iván Martínez y *Diego Mira)

F 4x50 libre f

F 4x50 libre m (*España)

* En el caso de que se clasifiquen para las finales de la tarde

Dónde ver por TV en España el Europeo 2025 de piscina corta de Lublin

El Campeonato de Europa de natación en piscina corta, que acoge la ciudad polaca de Lublin, se podrá ver en abierto en España, ya que RTVE tiene los derechos y retransmitirá tanto la jornada de mañana como la de tarde a través de Teledeporte o por su plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también podrán conocer todo lo que acontezca en el último gran evento del año de este deporte.