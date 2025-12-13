Paquito Navarro admite estar fastidiado por su separación: "Es una rotura que me afecta"

El jugador sevillano, tras alcanzar las semifinales de las Premier Pádel Finals 2025, reconoce que es una decisión de Jon Sanz la de separar sus caminos, pero la acepta con profesionalidad

Semifinales en Acapulco y en el Mundial de Kuwait, final en NewGiza... Si se miran los resultados logrados por Paquito Navarro y Jon Sanz parece mentira que hayan decidido separarse tras un corto periodo de tiempo juntos. Por separado, Paquito Navarro no lograba resultados semejantes desde que hace más de dos años formó pareja junto a Fede Chingotto. Y, Jon Sanz, quitando el título logrado hace un año en las Premier Pádel Finals, donde él y Coki Nieto sorprendieron, nunca ha estado a esta altura. Y, sin embargo, en esta edición de las Premier pádel Finals 2025 van a decir adiós como pareja.

De momento lo van a hacer jugando la semifinal, ya que derrotaron, en su enésima proeza como dupla, a uno de los dúos del Top-4, el que forman Mike Yanyas y Coki Nieto, por lo que dejaron a este último sin la posibilidad de repetir el triunfo del pasado año.

"Ha sido un proyecto que nos ha sumado a los dos. Jon era un buen amigo antes de jugar con él y he tenido la gran suerte de conocerlo más. Es de las mejores personas que hay en el circuito. A pesar de la fachada que tiene es un tío muy sensible y muy emocional, así que creo que hemos tenido muy buenos resultados y nos ha ido muy bien. Si mañana salgo a comer y a jugar al mus le voy a llamar seguro y para mí vale más que cualquier resultado", afirmaba Paquito Navarro a la conclusión del encuentro de cuartos de final, donde hacía oficial su separación, algo que ya se sabía de antemano. De hecho, ya se conoce hasta con quien formará pareja el próximo año: con Fran Guerrero.

Navarro admite que no quería separarse de Sanz

El sevillano, no obstante, admite que le duele tener que empezar de nuevo cuando había conectado tan bien con alguien en la pista. "Es una rotura que me afecta porque los resultados han sido buenos y, a pesar de esta montaña rusa emocional, creo que hemos conectado bien. Pero al final, cuando alguien cambia, es porque piensa que con otro compañero te puede ir mejor. Hay que respetarlo. Me lo tomé genial", reconocía el vendaval de Los Remedios, que admitía así que era una decisión unilateral de Jon Sanz.

"No ha confirmado con quien va a ir, pero seguro que os va a ir genial, sois dos tipazos que lo vais a hacer bien porque ya está más que demostrado. Feliz por él. Yo hubiera seguido, pero hay que respetarlo", añadía Paquito Navarro, que dejaba caer sin decirlo que Sanz tenía cerrado a su próximo compañero, que será su ex Coki Nieto, con el que regresa un año después de dejarlo.

El propio Jon Sanz no dudaba en devolverle los elogios a ese "loquito lindo" y "tipo diez", como calificó al sevillano, y no cerraba la puerta a una futura unión. "La separación no es por los resultados. Soy una persona sensible y no quiero decir el porqué porque son temas delicados, pero considero que necesito algunas cosas. Puede que el cambio que haga me equivoque o no. Paquito es un grandísimo jugador y nunca se sabe si volveremos a juntarnos", declaraba el navarro.