Mallorca - Elche, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga entre Mallorca y Elche desde Son Moix...

Bienvenidos a la retransmisión en directo el partidazo que viviremos en Son Moix entre Mallorca y Elche a partir de las 16:15 horas...

A la espera de que salgan los equipos titulares en los próximos minutos, aquí os dejamos los posibles onces que pueden sacar hoy Arrasate y Sarabia.

Mallorca y Elche se enfrentan este sábado en un Son Moix que dice adiós al 2025 con la necesidad en los bermellones de sacar los tres puntos para alejarse del descenso, mientras que los ilicitanos buscan su primer triunfo como visitantes del curso. El cuadro balear ha sumado dos puntos en los últimos partidos tras desaprovechar un 2-0 contra Osasuna y dejar una mala imagen contra el Oviedo (0-0), acercándose cada vez más a las posiciones de descenso que podría ocupar si el Girona gana a la Real Sociedad.

Con la posible vuelta a la portería de Leo Román en el horizonte, la principal duda reside en la disponibilidad de un Antonio Raíllo que fue operado de una fractura de pómulo el domingo y ha entrenado con máscara protectora en la última sesión preparatoria.

El Elche en cambio afronta la visita al estadio del Real Mallorca con la ilusión de lograr su primer triunfo a domicilio de la presente temporada, en un escenario que le ha sido propicio en los últimos tiempos.El equipo ilicitano rompió la pasada jornada ante el Girona con contundencia (3-0) una mala racha de siete partidos sin ganar y ahora quiere aprobar la única asignatura pendiente que le resta en la primera vuelta.