Mallorca - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 16 de LaLiga

El Mallorca quiere alejarse de la zona baja de la tabla, enfrente un Elche que sigue muy cerca de los puestos europeos

El Mallorca se verá las caras con el Elche en un bonito duelo que se disputará en el estadio de Son Moix.

El conjunto bermellón está un puesto por encima del descenso y cuenta con 14 puntos en su casillero. La pasada jornada, empató ante el Real Oviedo, un choque que podría haber ido hacia los dos lados y que estuvo marcado por las dos expulsiones en los minutos finales del conjunto carbayón.

Los de Arrasate, han sumado 10 puntos en su casa, esa buena dinámica en casa esperan prolongarla. Aunque en los últimos cinco partidos, solamente han logrado una victoria, el resto han sido dos empates y dos derrotas.

En el otro lado, el panorama es muy distinto. El Elche están cerca de la zona europea, básicamente está a cinco puntos, los ilicitanos tienen 19 puntos y llegan tras vencer al Girona por 3-0, donde demostraron una gran superioridad.

A domicilio, tiene que mejorar sus registros, puesto que solamente ha sumado tres puntos, eso indica que es bastante probable que no consiga el triunfo, aunque la estadística indica que históricamente se le ha dado bien el Mallorca, le ha ganado en 14 ocasiones, 15 empates y el Mallorca solo ha ganado once veces.

Mallorca No Iniciado - Elche

RCD Mallorca - Elche CF: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el Mallorca y el Elche, tendrá lugar este sábado 13 de diciembre a las 16:15 horas, en el estadio de Son Moix.

RCD Mallorca - Elche CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosexta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar 55 y Orange 113), en la plataforma de DAZN, DAZN LaLiga2 (Movistar 58 y Orange 114) y LaLiga TV Bar.

RCD Mallorca - Elche CF: ¿Cómo seguir en directo online?

