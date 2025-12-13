Alineaciones Mallorca - Elche: Alineación probable de Mallorca y Elche en la jornada 16 de LaLiga

El Mallorca quiere la victoria para alejarse de la zona de descenso, enfrente un Elche que busca su primera victoria fuera de casa

El segundo partido del sábado será el Mallorca-Elche, que se disputa en el estadio de Son Moix a las 16:15 horas.

Los de Arrasate llegan en una situación delicada: ocupan el puesto decimoséptimo con 14 puntos, solo dos por encima del Girona, que es antepenúltimo. En las dos últimas jornadas han ofrecido buenas sensaciones, aunque les ha faltado remate para sumar una victoria; de ahí los dos empates consecutivos frente al Real Oviedo y al Osasuna.

El Elche, por su parte, es noveno en la clasificación con 19 puntos, los mismos que el Celta de Vigo. En su último encuentro se impuso al Girona, un triunfo marcado en buena parte por los errores individuales del conjunto catalán. Eder Sarabia pretende poner fin a la mala dinámica a domicilio: lejos del Manuel Martínez Valero solo ha conseguido tres empates y al equipo le está costando convertir sus salidas en victorias.

Bajas de RCD Mallorca - Elche CF

El Mallorca llega con la baja de Samu Costa, que se pierde el partido por acumulación de tarjetas. El Elche también llega con dos jugadores entre algodones: André Silva, con molestias físicas y cuya participación es incierta, y Grady Diangana, que sufre problemas en los isquiotibiales y será baja segura.

Arrasate introduce cambios obligados

Jagoba Arrasate realizará dos cambios forzados respecto al último partido liguero: entrarán de inicio Manu Morlanes y Kumbulla. Aun así, el técnico presentará un once con suficientes garantías para buscar una victoria clave. En portería estará Bergström, a pesar de que Leo Román ya se ha recuperado. Mojica y Maffeo ocuparán los laterales, mientras que Raíllo formará el centro de la defensa junto a Martin Valjent.

En el mediocampo, Morlanes, Omar Mascarell y Sergi Darder tendrán la misión de dar equilibrio y conectar con los hombres de ataque. En los extremos, Jan Virgili y Mateo Joseph aportarán desborde y dinamismo. Arriba, Muriqi será la referencia ofensiva y principal amenaza del conjunto bermellón.

El Elche busca su primer triunfo lejos del Manuel Martínez Valero

El conjunto de Eder Sarabia busca conseguir su primera victoria de la temporada y para ello alineará su nuevo once de gala. En portería, Iñaki Peña seguirá contando con la plena confianza del técnico. La línea defensiva estará formada por Bigas, Affenbruger y Chust.

Por delante, el equipo dispondrá de una línea de cinco mediocampistas, con Germán Valera y Héctor Fort en las bandas, y Aleix Febas, Marc Aguado y Álvaro Núñez en el centro del campo. En la delantera, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez serán los encargados de buscar el gol.

Onces probables del partido RCD Mallorca - Elche CF, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga

RCD Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Martin Valjent, Raíllo, Johan Mojica; Morlanes, Omar Mascarell, Sergi Darder; Jan Virgili, Muriqi y Mateo Joseph.

Elche CF: Iñaki Peña; Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Héctor Fort, Álvaro Núñez, Marc Aguado, Aleix Febas, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.