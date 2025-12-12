Prisas para el Betis con El Karouani, oportunidad a coste cero para la banda izquierda

Manu Fajardo vigila muy de cerca al lateral de 25 años y es consciente de que, al terminar contrato en junio, la ocasión de atarle no durará mucho, pues la elevada competencia crece con un nuevo pretendiente dispuesto a ofrecerle una ficha suculenta

Tras dos veranos renovando casi íntegramente el carril zurdo, actualmente copado por el central reconvertido Valentín Gómez, la dirección deportiva del Betis tiene previsto reforzarlo nuevamente en el próximo mercado estival ante la salida de Ricardo Rodríguez, que termina contrato, y las dudas generadas por Junior Firpo en su regreso.

Por ello, Fajardo trabaja en esta dirección y, como adelantó en exclusiva ESTADIO Deportivo, se ha fijado en una oportunidad que ofrece el mercado de cara a verano, más concretamente en Souffian El Karouani, carrilero izquierdo nacido en Países Bajos, pero internacional con Marruecos y que milita en el Utrecht.

El Karouani, en el radar del Betis, podrá negociar con cualquier club a partir del 1 de nero

A sus 25 años destaca sobremanera en la Eredivisie y en la Europa League, con un total de tres goles y 14 asistencias, y se erige en un 'chollo' al terminar contrato a la conclusión del curso sin viso alguno de que vaya a renovar. Por ende, a partir del 1 de enero tendrá vía libre para negociar con cualquier club a coste cero más allá de la pertinente prima de fichaje.

El Karouani está recomendado en Heliópolis por Sofyan Amrabat, tal y como reconoció abiertamente el propio pivote en la rueda de prensa previa al partido contra el Utrecht en La Cartuja, y la dirección deportiva considera muy interesante esta opción, pues cumple el perfil a la perfección en el plano deportivo y económico.

Crece la competencia para el Betis por El Karouani

No obstante, las circunstancias del lateral oriundo de Den Bosch obligan a Betis moverse con celeridad si realmente desea contar con él de cara a la temporada que viene, tanto en cuanto la competencia no deja de crecer al tratarse de un mirlo blanco tasado en 15 millones, pero que llegaría gratis por la caducidad de su vinculación.

En este sentido. ESTADIO ya apuntó el interés de Benfica y Oporto y de clubes poderosos de las grandes Ligas, pues lo pretenden en Alemania, Francia e Italia, además de dos equipos de la Premier League inglesa.

El Besiktas, el último pretendiente en sumarse con una suculenta oferta

A este listado de 'novias' se ha sumado ahora con fuerza el Besiktas, por el pobre rendimiento de Jurasek y Rudvan Yilmaz, y estaría dispuesto a compensar el menor atractivo deportivo de la liga turca con una ficha elevada de tres millones de euros. También suspiran por el internacional con Marruecos en la propia Eredivisie, con PSV, Az Alkmaar y Ajax llamando a su puerta, si bien el deseo del jugador es dar el salto a una de las grandes ligas y le seduce la liga española, lo que concede cierta ventaja al Betis.

No obstante, la competencia genera prisas para intentar adelantarse al resto de aspirantes, pues podría ser que llegara tarde si demora los contactos una vez que en enero se abra la veda. El Betis, atento.