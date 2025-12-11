Así queda la Europa League tras la victoria del Betis y la derrota del Celta

Seis equipos tienen ya asegurada su presencia en la próxima ronda de la competición a la espera de certificar también su pase directo a octavos de final

Tras la disputa de la sexta jornada de la Europa League, ya conocemos a los primeros equipos que han logrado la clasificación matemática el playoff de dieciseisavos a la espera de certificar también su presencia entre los ocho primeros y pasar directamente a octavos de final en las dos últimas jornadas del torneo. Así, Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, Friburgo y Ferencvaros, los seis primeros clasificados en estos momentos, tienen su billete asegurado para la siguiente ronda.

Dinamo Zagreb 1-3 Betis

El Betis goleó 1-3 en su visita al Dinamo de Zagreb y se afianza entre los ocho primeros de la liguilla de la Liga Europa con una goleada inapelable en la capital croata para acariciar su clasificación de forma directa a los octavos de final del torneo, a falta de dos jornadas para el final de esta primera fase.

El equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, muy superior al actual líder de la liga croata, dominó de principio a fin y asestó un mazazo letal al Dinamo con tres goles en siete minutos, del 31 al 38, en una gran primera mitad, al marcar el español Sergi Domínguez en propia meta tras un centro de Rodrigo Riquelme, hacer el segundo el propio Riquelme y el 0-3 el brasileño Antony dos Santos, un marcador maquillado al final por el croata Galesic.

Midtjyland 1-0 Genk

El Midtjylland danés confirmó su condición como la gran revelación de la Liga Europa y dio un paso de gigante para lograr la clasificación directa para los octavos de final, tras imponerse este jueves por 1-0 al Genk belga con una gran actuación del atacante chileno Darío Osorio. De hecho, el joven internacional chileno, al que se ha situado en los últimos días en la agenda del Bayern de Múnich, tuvo un papel determinante en el gol de la victoria del equipo danés.

Niza 0-1 Braga

El gol del delantero español Pau Víctor le dio la victoria al Sporting de Braga ante el Niza por 1-0 en la sexta jornada de la Liga Europa, un resultado que sonroja a un cuadro francés que es colista con cero puntos y que consolida a los visitantes en la zona alta de la tabla. El Niza de Franck Haise está virtualmente eliminado de la competición tras estas seis derrotas en seis partidos, con solo cuatro goles a favor y 13 en contra.

Stuttgart 4-1 Maccabi

El Stuttgart goleó este jueves al Maccabi Tel Aviv, 4-1, en el Mercedes-Benz Arena y dio un paso importante para su clasificación automática a los octavos de final, donde ocupa el sexto de los ocho primeros puestos que dan el pase directo a la siguiente ronda de la Liga Europa. Esta vez, el doble pivote de los alemanes lo conformaron el habitual Angelo Stiller y el turco Atakan Karazor, mientras que el español Chema Andrés volvió a contar con minutos en la segunda parte tras salir desde el banquillo.

Young Boys 1-0 Lille

El Young Boys suizo derrotó este jueves 1-0 al Lille, que buscaba su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones, a pesar de otro penalti parado por el meta turco Berke Ozer, que mantuvo a los suyos con vida durante la primera parte. El Lille, cuarto en Ligue 1, lleva un mes sin perder. Desde la derrota por 2-0 ante el Estrasburgo el 9 de noviembre, consiguió vencer al París, Le Havre y Marsella en Francia y al Dinamo de Zagreb en Liga Europa.

Utrecht 1-2 Nottingham Forest

Un gol del brasileño Igor Jesus a falta de dos minutos para la conclusión del tiempo reglamentario permitió al Nottingham Forest sumar un valioso triunfo (1-2) en el campo del Utrecht, que mete de lleno al conjunto inglés en la pelea por las ocho primeras plazas que dan acceso directo a los octavos de final de la Liga Europa. Victoria que pareció escaparse a los de Sean Dyche cuando a los setenta y tres minutos el central Mike van der Hoorn igualó (1-1) el tanto inicial del francés Arnaud Kalimuendo, al cabecear a las redes una falta lateral botada por el marroquí Souffian El Karouani.

Celta 1-2 Bolonia

El Celta se complicó su futuro en la Liga Europa después de perder 1-2 ante el Bolonia, que tardó algo más de una hora en desmontar al equipo de Claudio Giráldez, un juguete para un rival que impuso su físico en Balaídos, donde Bryan Zaragoza había adelantado a los celestes antes del doblete de Bernardeschi.

Lyon 2-1 Go Ahead Eagles

El Lyon consiguió conservar el liderato en la Liga Europa tras vencer por 2-1 al Go Ahead Eagles neerlandés, tras seis jornadas disputadas y con 15 puntos, cinco victorias y solo una derrota. Los del portugués Paulo Fonseca seguirán líderes hasta el próximo año, ya que la séptima y penúltima jornada de la Liga Europa será el 22 de enero, en la que jugarán en casa del Young Boys. Con los mismos puntos están el Midtjylland y el Aston Villa, pero ambos tiene un porcentaje goleador peor que el del Lyon, que solo ha encajado tres tantos por los 13 que ha marcado.

Oporto 2-1 Malmoe

El Oporto derrotó este jueves por 2-1 al Malmoe gracias a un doblete del español Samu Aghehowa que con su excelente actuación colocó a su equipo en el octavo puesto de la tabla, en la última plaza que da el acceso directo a los octavos de final de la Liga Europa. El Oporto se adueñó de la posesión y del peso del juego durante los primeros minutos. Sin embargo, un error en la salida de balón del defensa polaco Jakub Kiwior proporcionó una doble ocasión para Soumah y Busuladzic, pero ninguno de los dos jugadores del Malmö consiguieron convertirlas en gol.

Basilea 1-2 Aston Villa

El Aston Villa, que dirige el español Unai Emery, dio un nuevo paso en su camino hacia la consecución del billete directo para los octavos de final de la Liga Europa al imponerse este jueves por 1-2 al Basilea con un tanto del belga Youri Tielemans en el arranque del segundo tiempo. Un triunfo que permitió a los 'villanos' contabilizar su octava victoria consecutiva en todas las competiciones desde que el pasado 1 de noviembre encajaron su última derrota, tras caer por 2-0 ante el Liverpool en el campeonato inglés.

Celtic 0-3 Roma

El Roma de Gian Piero Gasperini pasó por encima del Celtic de Glasgow en la sexta jornada de la Liga Europa, en la que venció por 0-3, con un doblete del irlandés Evan Ferguson y el gol de Gianluca Mancini. Tres puntos muy importantes de cara a la clasificación, ya que los 'giallorossi' se han colocado en el décimo puesto pero con 12 puntos de 18 posibles, y el Stuttgart y el Panathinaikos como rivales en las últimas jornadas.

Friburgo 1-0 Salzburgo

El Friburgo se afianzó en los puestos que dan derecho a acceder directamente a los octavos de final de la Liga Europa, tras imponerse este jueves por 1-0 al Salzburgo, que jugo durante casi una hora con un jugador menos por la expulsión del serbio Petar Ratkov. Una tarjeta roja de la que el delantero balcánico se libró inicialmente, tras castigar el colegiado con cartulina amarilla su encontronazo en un duelo aéreo con el centrocampista local Maximilian Eggestein.

Resultados actualizados de la Europa League

Clasificación actualizada de la Europa League

