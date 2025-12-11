Pellegrini, contento por el "partido completo" del Betis, se pronuncia sobre el fichaje en enero de un delantero

El técnico chileno afirmó que el equipo firmó un partido muy completo y que el objetivo es terminar entre los ochos primeros, a la par que lamentó el error de Bakambu y se refirió a la posibilidad de fichar un delantero en enero

Pellegrini se mostró muy satisfecho al final del choque por la cómoda victoria sobre el Dinamo Zagreb de cara a sellar la clasificación, a la par que explicó el motivo de los cambios y valoró la posibilidad de reforzar la delantera en enero ahora que Bakambu se va a la Copa África tras fallar un gol "difícil de errar".

"Hicimos un partido muy completo. En el primer tiempo controlamos bien el partido e hicimos tres goles que marcaron la diferencia. En el segundo tiempo bajamos el ritmo y nos hicieron ese gol a balón detenido, aunque también tuvimos un par de oportunidades. Me dejaron muy contento el rendimiento y la madurez del equipo para lograr los tres puntos", señaló el míster chileno, que añadió: "Hicimos una buena presión en los primeros diez minutos, que fueron parejos, y a partir de ahí aumentamos el ritmo y la intensidad. Si les dejas tener el balón, ellos saben jugar y son peligrosos".

Pellegrini pone como objetivo los ocho primeros y explica los cambios

En esta línea, apreció el hecho de dejar sellada la clasificación. "Era importante lograr el pase hoy. Vamos a ver si matemáticamente está hecha cuando acabe la jornada y vamos a buscar estar entre los ocho primeros para ahorrarnos ese par de partidos. En ese aspecto, la fase de grupos es mejor que la del año pasado, pero el año pasado solo perdimos un partido y llegamos a la final. Es buen momento para ratificarlo en las tres competiciones que estamos inmersos".

Además, explicó el motivo de los cambios durante el choque, asegurando que ninguno fue por molestias físicas. "Los futbolistas que salieron no tenían nada. Valentín y Deossa estaban con tarjeta. Después, Antony viene jugando bastante seguido y Riquelme, igual, ahora que se va Abde a la Copa de África. Hicimos los cambios con un marcador bastante seguro pensando en la dosificación de ellos y en no tener expulsiones", apuntó Pellegrini, que lamentó el tanto fallado por Bakambu.

Lamenta el fallo de Bakambu y habla sobre reforzar el ataque en enero

"Desgraciadamente no hizo ese gol que era bastante difícil errarlo, pero sucede. Estuvo muy acertado en el segundo gol con Riquelme. Los goleadores viven del gol, pero cuando no viene hay que tratar de aportar colectivamente. Se va a la Copa de África y ojalá que retorne en el nivel que sabemos que puede dar", apuntó el Ingeniero, al que, a colación del error del congoleño, le preguntaron sobre la posibilidad de reforzar la delantera en enero una vez que se ha iniciado contactos para la cesión de Fábio Silva.

"Por ahora no estoy involucrado en ese tema. Hay que tratar de sacar los partidos en adelante. Buscaremos los tres puntos en Vallecas. Hay un plantel que tan mal no lo ha hecho. Es un plantel que ha respondido y ya veremos el futuro, las alternativas y posibilidades", apuntó.