Marruecos confirma lo inevitable para el Betis con la citación definitiva de Amrabat y Abde para la Copa África

Amrabat, que el martes se unió a la concentración marroquí, y Abde han entrado en la lista definitiva para la Copa de África publicada hoy y se podrán perder hasta ocho partidos en el caso del pivote y siete, el extremo

Nadie esperaba lo contrario en el seno del club por el peso específico de sus dos baluartes, pero, por si aún había un hilo de esperanza, Marruecos se ha encargado de confirmar en la tarde de hoy dos bajas inevitables en el próximo mes de competición.

De este modo, la selección marroquí ha anunciado oficialmente la convocatoria definitiva para la cita africana que se disputa precisamente en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero después de realizar la criba pertinente con respecto a la prelista.

Lista definitiva de Marruecos con Abde y Amrabat

La lista confeccionada por el seleccionador Walid Regragui incluye 26 futbolistas más dos reservas y entre los elegidos se encuentran, como no podía ser de otra forma, Sofyan Amrabat y Abde, dos piezas importantes en el combinado norteafricano y cuya presencia en la convocatoria final estaba asegurada salvo sorpresa mayúscula.

De hecho, el pivote, lesionado por el fuerte golpe con Isco en el choque europeo contra el Utrecht, se marchó el pasado martes para unirse ya a la concentración de su combinado y continuar allí con su recuperación bajo la supervisión de los galenos de la federación marroquí. La imposibilidad de llegar a tiempo para el encuentro de hoy adelantó su despedida.

No fructificaron las negociaciones por Abde y Bakambu

Abde, por su parte, disputará hoy su último partido como bético hasta su vuelta de la CAN, pues las gestiones del Betis para retenerle tanto a él como al congoleño Bakambu hasta el duelo liguero del lunes contra el Rayo no fructificaron. Así, los dos se perderán dicho compromiso para poner rumbo a sus respectivas concentraciones una vez que confirmada la presencia de Abde en la Copa África.

Marruecos, anfitrión, parte como uno de los favoritos, por lo que dispone opciones de alcanzar la final y, por ende, de que se produzca el escenario más negativo en cuanto a los partidos que se perderían los dos. Así, en el peor de los casos, no estarían en siete encuentros, ocho Amrabat al irse antes de la visita a Zagreb. En el lado contrario, de caer eliminada a las primeras de cambio, en la fase de grupos, se ausentarían en tres compromisos de los verdiblancos y estarían para Real Madrid-Real Betis del día 4 de enero, muy poco probable por el cartel de favorito con el que encara el torneo el combinado marroquí.

Pellegrini se hace la idea que, como mínimo, no dispondrá de los dos futbolistas durante un mes, en el que deberá recurrir a otros argumentos que le ofrece la plantilla.