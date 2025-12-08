El Betis pierde a Abde y Amrabat antes de lo esperado: Marruecos rechaza la petición verdiblanca

Tanto el extremo como el pivote deberán unirse a su selección para disputar la Copa de África y Pellegrini no podrá contar con ellos ante el Rayo Vallecano, en el choque que cerrará esta próxima jornada 16 en LaLiga EA Sports

El Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este lunes con una sesión a puerta cerrada en la que Manuel Pellegrini ha comenzado a preparar el duelo del jueves en Croacia ante el Dinamo de Zagreb, en la sexta jornada de la UEFA Europa League. El equipo se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol pendiente de las pruebas médicas a las que ha sido sometido Junior Firpo, tras una enésima lesión muscular que deja de nuevo al técnico sin laterales zurdos específicos, ya que Ricardo Rodríguez vio su tercera amarilla ante el FC Utrecht y deberá cumplir un partido de sanción. Este nuevo problema no ha sido la única mala noticia que ha recibido hoy el chileno, que ha recibido la respuesta negativa de Marruecos y ya sabe que no podrá contar con Ez Abde ni con Sofyan Amrabat en el próximo choque liguero ante el Rayo Vallecano.

Marruecos rechaza el permiso solicitado por el Betis para contar con Amrabat y Abde ante el Rayo

En un colmo de la mala suerte, el Real Betis se ha quedado en una especie de limbo en la decisión de la FIFA de recortar a la mitad ese plazo mínimo de 15 días previos al inicio de la Copa de África que pesa como obligación sobre los clubes de cara a la cesión de sus futbolistas internacionales. La mayoría de equipos afectados podrá disponer una jornada más de sus jugadores convocados para el torneo continental que arrancará en Marruecos el próximo 21 de diciembre y se extendará hasta el 18 de enero de 2026. En lugar de irse este mismo lunes, no tendrán que viajar hasta el próximo día 15; pero lo que parecía una ventaja en el calendario de esta semana ha acabado siendo un perjuicio para el Betis.

El cuadro verdiblanco juega este jueves un nuevo partido de Europa League y, a diferencia de la semana de El Gran Derbi, cuando sólo tuvo 48 horas para preparar la visita al Sevilla FC, LaLiga ha fijado su duelo contra el Rayo Vallecano en el cierre de la jornada 16. Es decir, a las 21:00 horas de ese mismo lunes 15 de diciembre que la FIFA ha puesto como día límite. Conociendo su particularidad, el Real Betis trasladó una petición a la federación de Marruecos para poder contar hasta ese partido con Abde y Amrabat; pero el país norteafricano se han negado alegando que no llegarían hasta el martes 16 y no podrían ejercitarse con el grupo hasta el miércoles 17, lo que consideran que es insuficiente para preparar el encuentro inaugural de la Copa de África ante Comoras a las 20:00 horas del domingo 21-D.

Pellegrini cuenta con cinco bajas para el Rayo - Betis y Bakambu puede ser la sexta

De este modo, a la espera de saber la contestación de la República Democrática del Congo a la misma solicitud sobre Cédric Bakambu -los leopardos no debutan hasta el martes día 23- Pellegrini no podrá para el próximo encuentro de LaLiga EA Sports con Ez Abde ni con Amrabat, que se unen a los lesionados Junior Firpo y Héctor Bellerín, más la duda de si Isco Alarcón estará ya reestablecido para entonces de aquel desafortunado 'doble K.O.' en el que también quedó convaleciente el omnipresente pivote marroquí. De hecho, a no ser que vuelva en Zagreb, se irá al torneo africano sin haber tenido minutos desde esa acción.

La ausencia de Amrabat la notará muchísimo Pellegrini, pero a buen seguro la mayor pérdida es la de Abde. El insisivo extremo zurdo suma seis goles y cinco asistencias este curso, a pesar de perderse varias citas por una lesión que sufrió precisamente jugando con su selección. Además, con sus dianas ante el Olympique de Lyon y el FC Utrecht, se ha alzado como pichichi histórico del EuroBetis.