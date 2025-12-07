Antequera 2-1 Betis B: Tardío despertar que no evita otro fiasco

Morante recortó distancias en el ecuador de la reanudación, aunque no pudo ejercer de punto de inflexión para un filial heliopolitano que se hunde un poco más

Cuarta derrota consecutiva y sexta en siete jornadas para el Betis Deportivo, que, con un paupérrimo 1 de 21, continúa anclado en el 'farolillo rojo' del Grupo 2 de Primera RFEF. La continuidad en el banquillo heliopolitano de Javi Medina se antoja cada semana más quimérica, pues ni la revolución auspiciada por el preparador de El Garrobo para visitar a su ex equipo, con mirada directa a un emergente juvenil A que viene de brillar en la Youth League y de imponerse con claridad en el derbi del Grupo IV de División de Honor, sirvió para despertar, hasta el punto de que un 2-0 al descanso en El Maulí, con doblete de un inspirado Moha Bassèle (cuatro goles en dos partidos), dejó prácticamente vista para sentencia la contienda.

Mawuli Mensah, que obligó a estirarse a Dani Alcover, fue el más activo, tanto en defensa como en ataque, de los heliopolitanos en el primer tiempo, con escaramuzas contadas de un Yoan Koré fuera de su sitio natural y de un Borja Alonso sin 'punch'. Por parte local, un par de intentos peligrosos de Ousama Siddiki y los tantos, demostrando mucha efectividad el mediapunta senegalés. Nada más volver de vestuarios, la tuvo Jonathan Biabiany, sustituto forzoso del lesionado Nico Njalla, aunque lo que llegó fue el 2-1, obra de José Antonio Morante, en pleno carrusel de cambios de ambos conjuntos para que el filial soñara, al menos, con puntuar, lo que acarició de cabeza Rodrigo Marina, salvando el cancerbero malagueño.

Se encomendaban a la inercia positiva los foráneos, pero Borja Alonso no atinó entre palos, al tiempo que Ginés Sorroche generó mucha más incertidumbre con un libre directo que, incluso, buscó remachar Jorge Oreiro con idéntica (y mala) fortuna. Con los de Javi Medina volcados a la desesperada, Manu González evitaría la sentencia de Osama Chit. Sería lo último reseñable, pues los este domingo de negro y celeste no pudieron volver a batir a Dani Alcover.

Ficha técnica

Antequera CF: Dani Alcover; Iván Rodríguez, Barbu, Raúl Giménez, Edu Sánchez; Moha Bassèle (David Ramos 76'), Aspra (Quintana 76'); Siddiki (Adrià Gené 65'), Luismi, Njalla (Biabiany 17'); y Marcelo dos Santos (Osama Chit 65').

Betis Deportivo: Manu González; Yoan Koré (Rafa Oya 85'), Oreiro, Elyaz Zidane, Bladi (Busto 63'); Gismera (Sorroche 63'), Mawuli; Borja Alonso, Corralejo (Reina 61'), Morante; y Rodrigo Marina (Destiny 85').

Árbitro: Cánovas García-Villarrubia (valenciano). Amarillas a los locales Luismi, así como a los visitantes Corralejo.

Goles: 1-0 (35') Bassèle; 2-0 (45+1') Bassèle; 2-1 (64') Morante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 15ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio El Maulí de Antequera (Málaga).