Izeta sobre el uso del Euskera en el Athletic ante el Real Madrid: "Ellos igual hablan en francés"

Frente al Real Madrid, Izeta habló sobre si iban a usar el Euskera para que los jugadores del equipo madrileño no les entendieran. La respuesta del atacante fue ingeniosa y destacó que "igual ellos hablan en francés", por lo que la ventaja se contrarrestaría.

El Athletic Club recibió al Real Madrid en San Mamés que tenía ganas del 'antiguo clásico'. La ilusión y los nervios por ver a los suyos frente al gigante blanco aumentaban a medida que pasaban los minutos, siendo los jugadores los protagonistas sobre el terreno de juego. La tradición vasca está muy marcada en el equipo rojiblanco que luce con orgullo sus costumbres en grandes citas. Además, en algunas ocasiones, el idioma les juega una carta extra al Athletic Club frente a sus competidores. Frente al Real Madrid, Izeta habló sobre ello al preguntarle si iban a usar el Euskera para que los jugadores del equipo madrileño no les entendieran. La respuesta del atacante fue ingeniosa y destacó que "igual ellos hablan en francés", por lo que la ventaja se contrarrestaría.

Izeta: "Los del Madrid igual hablan en francés y no les entendemos"

En la plantilla del Real Madrid abundan los jugadores del extranjero, llegando a haber solo 6 españoles en sus filas. Frente al Athletic Club, solo Carreras partió como titular, siendo mayoría los franceses con 3 futbolistas sobre el terreno de juego. Al ser Izeta preguntado por el uso del Euskera ante el Real Madrid, el delantero bromeó con la posibilidad de que en el Real Madrid hablasen francés y fuesen ellos lo que no se enterasen de nada. "Hay que aprovechar. Los del Madrid igual hablan en francés y no les entendemos... nosotros algo en euskera", afirmó entre risas el rematador vasco. Dejando las bromas sin maldad a un lado, Izeta aseguró que recibir al Real Madrid en San Mamés es siempre un lujo destacando el choque como "día grande" en San Mamés. "Siempre es especial recibir al Madrid en casa. Cuando vienen equipos grandes esto aprieta mucho. Va a ser un día grande", adelantó Izeta en DAZN antes del encuentro que terminarían perdiendo por 0-3 ante el combinado madrileño.

Sin pistas en el futuro de Izeta

Lo que no hizo Izeta en esa previa fue adelantar nada acerca de su futuro tras no contar para Ernesto Valverde que, en muchas ocasiones, ha alineado a un centrocampista antes que dar minutos al atacante vasco. Como destacamos en ESTADIO Deportivo, todo ello provoca irremediablemente que su nombre empiece a sonar ya como posible movimiento en el mercado de fichajes de enero. Autor de 15 goles en 44 duelos con el Mirandés la pasada temporada y figura importante del equipo de Lisci que casi obra el milagro del ascenso a Primera división, el de Aia todavía guarda un gran cartel en la Categoría de Plata del fútbol español, y ahí podría estar su destino.