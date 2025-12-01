No cuenta para Valverde y el Mirandés quiere aprovechar la ocasión para recuperar a Urko Izeta

El delantero del Athletic apenas ha jugado media hora repartida en cuatro encuentros de Liga, no está inscrito en Champions y no cuenta para Valverde, por lo que apunta a salir en enero

La situación de Urko Izeta en el Athletic Club es insostenible. El delantero de Aia tan sólo ha jugado 34 minutos en lo que va de temporada siendo un recurso residual para Ernesto Valverde. Apenas 10 minutos ante el Alavés, ocho frente al Mallorca, 14 contra el Getafe y tan sólo dos minutos en el último partido en el Ciutat de València.

Ni siquiera con la lesión de Maroan Sannadi, que hace un mes pasaba por el quirófano para ser intervenido del menisco de su rodilla derecha ha cambiado la situación del exdelantero del Mirandés, al que además le penaliza el no estar inscrito en la Champions League y que también el Athletic no entré a jugar en la Copa del Rey hasta dieciseisavos, privándole de poder tener mayor protagonismo en las primeras rondas del torneo.

Todo ello provoca irremediablemente que su nombre empiece a sonar ya como posible movimiento en el mercado de fichajes de enero. Autor de 15 goles en 44 duelos con el Mirandés la pasada temporada y figura importante del equipo de Lisci que casi obra el milagro del ascenso a Primera división, el de Aia todavía guarda un gran cartel en la Categoría de Plata del fútbol español, y ahí podría estar su destino.

Sporting y Mirandés se suman a los interesados

Si hace unas semanas sonaban los primeros equipos que se posicionaban ante la posible cesión del delantero del Athletic, como eran el Granada, el Deportivo de La Coruña o el Cádiz, cada vez son más los pretendientes que acumula el futbolista rojiblanco. También se han sumado a este interes el Sporting de Gijón o la Cultural Leonesa, al que ahora hay que apuntar también el del Mirandés, según apunta hoy El Correo.

El conjunto asturiano mantiene una excelente relación con el Athletic y ya lograron el pasado mercado de invierno la cesión de Nico Serrano, por lo que buscarían aprovechar esas relaciones para intentar luchar por el codiciado delantero. También el Mirandés jugando la baza sentimental por todo lo vivido el año pasado en Miranda de Ebro.

Izeta apuesta por salir cedido

El rol de Izeta en el Athletic está más que claro como explicamos. Apenas cuenta para Valverde que antes las bajas de Guruzeta y/o Sannadi ha preferido utilizar antes a otros futbolistas para ocupar la punta de lanza aunque no fueran delanteros puros, como son los casos de Unai Gómez o Álex Berenguer.

Todo ello ha llevado a Izeta a tomar la decisión de salir para volver a ser protagonista, y en el Athletic, pese a que le puso por delante un contrato hasta 2027, no le pondrán trabas para hacerlo.