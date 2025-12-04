Alerta en el Betis por el estado físico de Antony a tres días de la visita del Barça

Titular contra el Torrent, el extremo abandonó el Ciutat de Valencia con una evidente cojera por molestias en el tobillo, si bien el propio brasileño no se descartó para la cita del sábado

El Betis se impuso con comodidad al Torrent por 1-4 en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, pero después del partido se conoció que la clasificación podría haber dejado una secuela notable de cara al partido contra el Barcelona del próximo sábado.

Así las cosas, en el beticismo saltaron las alarmas por las imágenes de Antony saliendo del Ciutat de Valencia con una visible cojera que le impedía desplazarse con normalidad y que le convierte en duda de cara a la visita azulgrana a La Cartuja a la espera de si entrena o no en las próximas sesiones de trabajo de los verdiblancos.

Antony Fue titular contra el Torrent y abandonó el estadio cojeando

Después de perderse el derbi contra el Sevilla por sanción, Pellegrini decidió incluirlo en el once contra el humilde equipo valenciano para que adquiriese rodaje pensando en el Barça y el brasileño se mostró muy activo independientemente de que no lograse desbordar demasiado, lo que provocó que recibiera varias entradas y golpes a lo largo del choque. De hecho, Antony protestó airadamente al árbitro la dureza de los rivales y en el minuto 67' fue sustituido por Pablo García.

Al momento de sentarse en el banquillo los fisios le pusieron hielo en su tobillo izquierdo cuando todavía no se sabía que el extremo se había hecho daño, lo que salió a la luz cuando se retiró cojeando de manera nítida del feudo granota.

Mensaje de tranquilidad de Antony

No obstante, Antony quiso mandar un mensaje de tranquilidad cuando diversos medios le preguntaron a medianoche por su estado, justo antes de abandonar el Ciutat de Valencia, sobre su estado a pesar de su perceptible cojera.

"Bien, bien, tranquilo", señaló en primera instancia la estrella verdiblanca, para después no descartar ni mucho menos su presencia contra el Barça cuando se le cuestionó directamente sobre si llegará a tiempo para el importante encuentro del sábado.

"Sí, sí, hay tiempo para recuperarse", apuntó brevemente Antony, que, lógicamente, no quiere perderse el encuentro de la jornada 15 contra los pupilos de Hansi Flick, en el que los verdiblancos tendrán la oportunidad de dar un nuevo golpe sobre la mesa.

Bajas importantes en el Betis y en el Barça

Pellegrini no dispondrá con seguridad de Isco ni de Bellerín y Lo Celso y Amrabat serán duda hasta última hora, sobre todo el rosarino, por lo que sería un contratiempo de envergadura tener que prescindir de nuevo del brasileño.

Cabe recordar que ayer se confirmó que el Barcelona pierde para la visita a La Cartuja a Dani Olmo por una luxación de hombro.