Puntos uno a uno del Real Betis en su visita de la Copa del Rey al Torrent CF: La puerta de Pellegrini, casi intacta

Rodrigo Riquelme, Ángel Ortiz y poco más, pero no solamente por los goles, sino por ganas y actitud, se ofrecen al chileno como alternativas válidas en LaLiga

Dice Manuel Pellegrini que no hay unidad A y unidad B, pero la diferencia entre titulares el fin de semana y entre semana, acrecentada por las lesiones y adobada por la falta de motivación ante rivales manifiestamente inferiores, parece abismal. El Real Betis no pasó a dieciseisavos de la Copa del Rey andando, eso tampoco, pero sí pareció como que la mayoría de sus jugadores tenían pocas ganas de aporrear la puerta del entrenador para que les tenga en cuenta en citas más importantes, como la liguera del próximo sábado en La Cartuja ante el líder FC Barcelona. Rodrigo Riquelme y Ángel Ortiz, no tanto por goleadores sino por su actitud. Y punto.

Así jugaron los heliopolitanos

ADRIÁN: 5

Prácticamente un espectador más, se complicó más de lo necesario nada más pasar por vestuarios con una conducción dentro del área ante Hugo Esteban. Paradón al final a Gasolina, aunque muy estático y vendido en el gol local.

ORTIZ: 7

Sin problemas con su par en defensa, llegó muchas veces hasta línea de fondo, aunque no atinó a la hora de centrar. Mandó un zurdazo a las manos del portero y se redimió con un buen tanto sobre la bocina, aparte de combinar bien antes con Pablo García en el 0-3.

DIEGO LLORENTE: 5

Solvente por alto y por bajo para imponer su oficio, evitando cualquier atisbo de incertidumbre, menos en la acción del 1-3.

VALENTÍN GÓMEZ: 6

Volvió a su posición natural y jugó medio tiempo imponiendo su anticipación y sus buenas lecturas.

RICARDO RODRÍGUEZ: 5

Arrancó de lateral y cambió a central zurdo tras el descanso. No se complicó demasiado y saldó la cita de forma aseada.

ALTIMIRA: 5

Vino atrás muchas veces a iniciar jugada y se empleó a fondo como pivote posicional para que se soltara más Deossa.

DEOSSA: 4

Apareció por muchas zonas diferentes, ayudando en la contención y rompiendo líneas en conducción. Trató sin suerte de probar su buen disparo de zurda desde la frontal. Se volvió un poco loco al final, regalando un mano a mano a Gasolina y dejando rematar solo a Armando en el gol 'taronja'.

ANTONY: 5

Más ganas que acierto. Lo intentó repetidamente, pero erró continuamente a la hora de asistir o lanzar a puerta. Un poco oxidado, por llamarlo de alguna forma.

'CHIMY' ÁVILA: 5

No es mediapunta y en Valencia se notó mucho más que en Palma del Río. Un entradón innecesario le costó pronto la tarjeta amarilla. Va a todas, eso es innegable, pero anduvo tremendamente desacertado. Tuvo un gol de vaselina antes del descanso que evitó bien el meta local.

RODRIGO RIQUELME: 9

Doblete antes del descanso, pero, por encima de todo, hay que agradecerle que no intentara jugar andando y se lo tomara en serio. Caños, paredes, desmarques y asociaciones... Terminó con un 'hat-trick' y habilitó a Junior en el 1-4. Lleva cinco dianas, todas en Copa, y salió dispuesto a aprovechar la oportunidad desde el inicio que le dio Pellegrini.

BAKAMBU: 2

Se le nota desganado, única explicación a remates tan laxos desde posición franca. Nunca fue un prodigio de la técnica, pero en este estado de desconfianza falla hasta los pases más sencillos a priori. Atolondrado y cogiendo asco muy pronto al choque.

JUNIOR: 5

Minutos tras el descanso en los que puso empeño, aunque no tino. Asistió a Ortiz en el 1-4 definitivo.

PABLO GARCÍA: 6

Se lió en área propia, pero luego probó fortuna de cabeza y regaló el tercero a Riquelme.

AITOR RUIBAL: 5

Sin el 'Cucho' Hernández, suplió a un desubicado Bakambu para ejercer de '9', como antaño. Hizo la falta que originó el gol local.

CORRALEJO: 5

Tuvo un gol de cabeza, que no es precisamente su especialidad.

MANUEL PELLEGRINI: 6

Con la convocatoria que dio, la única posibilidad de cambiar el once completo pasaba por improvisar con un central que no lo fuera y meter a más gente del filial, pero prefirió que repitieran del derbi un Deossa necesitado de rodaje y Valentín Gómez, pero en su sitio. La gran sorpresa fue Antony, que no quiso estar nueve días parado. Probó en la segunda mitad la variante de Ricardo Rodríguez como central zurdo.