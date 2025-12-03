El agente de El Karouani, que tiene lazos con Heliópolis, habla sobre el futuro del lateral zurdo

Tras su accidentada visita al Estadio de La Cartuja, uno de los que más gusta allí con vistas al próximo verano sigue acumulando pretendientes y podría comprometerse con quien quisiera en menos de un mes

Dentro de menos de un mes, el próximo 1 de enero de 2026, puede firmar ya por el equipo que le plazca. Media Europa está pendiente de él, especialmente dos de los grandes de Portugal (a saber: Benfica y Oporto), varios 'gallitos' alemanes, franceses e italianos, y hasta dos clubes de la Premier League, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, que adelantó en primicia el pasado 12 de noviembre que el Real Betis lo sigue de cerca por recomendación de Sofyan Amrabat, quien lo reconocía sin tapujos en la víspera del duelo de Europa League ante el Utrecht, su ex equipo y el actual de su casi tocayo Souffian El Karouani. Su paso por La Cartuja no pudo ser más accidentado, por cierto, ya que pasó de casi aprovechar la extraña lesión de su amigo e Isco Alarcón (detuvo su disparo desde cerca Álvaro Valles) a tener que marcharse lastimado antes del descanso por otro algo menos extraño encontronazo con su propio portero.

El de Den Bosch, por suerte, no tiene nada de importancia, si bien la leve conmoción cerebral que sufrió lo dejó fuera de la convocatoria de los suyos ante el Go Ahead Eagles por precaución. Se le espera ya el próximo domingo frente al Twente, ya que sigue siendo, pese a no haber renovado ni tener intención de hacerlo, indiscutible para Ron Jans. Sus tres goles y trece asistencias en 24 partidos oficiales lo atestiguan, por lo que, aunque no vaya a sacar tajada por él, la entidad neerlandesa prefiere estirar la presencia del internacional marroquí en sus filas. De que aguanten ambas partes sin aceptar alguna de las jugosas propuestas que tendrá en enero dependen sus opciones de ser verdiblanco a coste cero el verano que viene, casi la única vía de que El Karouani siga los pasos de su prácticamente paisano y, a sus 25 años, se reúna a lo mejor con él en la capital andaluza.

Mientras tanto, su agente, Mahmoud El Boustati, que recientemente ha sellado la continuidad hasta 2029 de otro de sus pupilos, Rafik El Arguioui, en la misma entidad, por lo que sigue manteniendo una gran relación pese a todo con los blanquirrojos, admitía el masivo seguimiento al lateral izquierdo, aunque pospone cualquier decisión: "Entiendo los vínculos con varios clubes, ya que lo hizo muy bien la temporada pasada y está teniendo una temporada aún mejor, con muy buenas estadísticas, pero, por ahora, sólo está centrado en el FC Utrecht, en ser importante para el equipo".

El Boustati cierra el círculo

El representante de Souffian El Karouani es un viejo conocido tanto del Real Betis como de Sofyan Amrabat. No es vano, fue su agente durante muchos años, siendo, por ejemplo, el responsable de llevarlo cedido al Manchester United. Ahora no es quien maneja directamente los asuntos del pivote, aunque está integrado en HCM Sports Management, la macroempresa liderada por el sueco Hasan Cetinkaya y mantiene una excelente relación con el de Huizen. Esa amistad ha permitido, por ejemplo, que el todavía jugador del Fenerbahçe intermedie de alguna forma para que el carrilero elija el Real Betis, lo que le ha recomendado encarecidamente, también durante su coincidencia en las concentraciones con los 'Leones del Atlas'.