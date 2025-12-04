Sorteo Mundial 2026: bombos, cómo funciona, formato, reglas y restricciones para formar los grupos

Todas las selecciones nacionales conocerán a sus rivales en el Mundial 2026 que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Un evento que estará marcado por algunas limitaciones, algunas ya conocidas y otras novedosas, que ha introducido la FIFA, organizadora del torneo

El Mundial 2026, que se disputa este próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, tiene este viernes 5 de diciembre una cita en Washington en donde se va a celebrar el tradicional sorteo en el cual todas y cada una de las selecciones participantes va a conocer a sus rivales y el resto de su camino en este torneo en el cual Argentina defiende título y en donde España, Alemania, Francia, Brasil e Inglaterra parten como grandes favoritos. Un sorteo, que comienza a las 18:00 horas en España, que va a estar marcado por las reglas y las restricciones que ha impuesto la FIFA, que es la organizadora del torneo.

Formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 va a ser el primero de la historia en el que participen 48 selecciones nacionales en su fase final. Hasta la edición del año 2022 eran 32 combinados los que jugaban pero ahora ha habido un aumento que permite que haya más debutantes y mayor variedad de equipos en una Copa del Mundo.

De este modo, el formato es el siguiente. Las 48 selecciones participantes quedarán divididas en 12 grupos con 4 equipos. Los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificados obtendrán el billete para disputar las eliminatorias para el título.

A partir de ahí, el torneo se disputará a eliminatorias de partido único (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final) que dictaminarán quién es el nuevo campeón del mundo.

Bombos del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, ESPAÑA , Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias de repesca de Europa, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Reglas y restricciones del sorteo del Mundial 2026

El sorteo se realizará con normalidad y no dispone de demasiadas restricciones. La FIFA como organizadora del torneo solo ha impuesto dos, una más novedosa y otra de que se viene ejecutando en otros Mundiales.

La novedosa es que la FIFA le va a dar valor al ranking FIFA de cara al sorteo del Mundial 2026. Esto quiere decir que España y Argentina, como primera y segunda clasificadas respectivamente, van a quedar encuadradas por lados diferentes del cuadro. Esto quiere decir que si las dos selecciones nacionales quedan primeros de sus respectivos grupos en el Mundial 2026 no se cruzarían hasta una hipotética final.

Por otro lado, la restricción más conocida que hay en el sorteo del Mundial 2026 es que selecciones de las misma confederación no puede coincidir en el la fase de grupos a excepción de los combinados europeos porque son 16 las selecciones del Viejo Continente que van a participar. De este modo, 8 de los 12 grupos de la primera fase tendrán una selección europea mientras que 4 grupos tendrán dos combinados europeos. De este modo, no se permite la opción de que tres selecciones de la misma confederación coincidan en el mismo grupo.