Partidos de España en el Mundial 2026 | Fechas y horarios del grupo H: Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

El equipo que entrena Luis de la Fuente ya sabe día y hora de cada uno de los partidos de la primera fase del Mundial 2026. El combinado español comenzará su andadura con Cabo Verde, a continuación se medirá a Arabia Saudí y finalmente cerrará su grupo contra Uruguay

La Selección Española ya conoce los días, las horas y las sedes de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en el cual el combinado nacional intentará conseguir su segundo entorchado mundial después de la ganada en la edición 2010. España ha quedado encuadrada en el Grupo H con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Un grupo asequible en el que el conjunto entrenado por Luis de la Fuente no debería tener demasiados problemas para quedar como primera en la clasificación lo que le daría la opción de tener un camino más asequible en las eliminatorias por el título.

Día, hora y sedes de los partidos de la Selección Española en la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección Española de Luis de la Fuente comenzará su andadura frente a la débil Cabo Verde la cual es una de las selecciones que debutan en un Mundial. El combinado isleño dio la sorpresa en la fase de clasificación de África al superar a Camerún en su grupo. España jugará contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. El choque comenzará a las 18:00 horas de España (12:00 horas de Estados Unidos) y se jugará en el Mercedes-Benz Stadium.

El equipo español no se tendrá que mover de sede ya que el próximo partido también lo jugará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad olímpica que fue sede de los Juegos Olímpicos del año 1996. En su segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Española se enfrentará a Arabia Saudí que fue organizadora del Mundial 2022. Un equipo que no debe ser un problema para el conjunto entrenado por Luis de la Fuente. El encuentro se disputará el 21 de junio también a las 18:00 horas de España (12:00 horas de Estados Unidos).

Por último, la Selección Española cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentándose a Uruguay, quien es el rival más fuerte del Grupo H aunque es cierto que el combinado sudamericano está en crisis ya que las malas sensaciones que está dejando en los últimos partidos ha provocado que su seleccionador, Marcelo Bielsa, esté muy cuestionado. La Selección Española se medirá a Uruguay el 27 de junio a partir de las 2:00 horas (20:00 horas en México). Y es que en esta ocasión, el equipo que entrena Luis de la Fuente jugará en el Estadio Chivas de Guadalajara.