Oficial: Irán no estará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El combinado iraní, a través de su Ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, ha anunciado este miércoles que la Selección de Irán no estará en la cita del próximo verano a consecuencia del conflicto. "Este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder"

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que se inició el pasado 28 de febrero y que le ha costado la vida al líder de la república islámica, Ali Jamenei, ya empieza a tener consecuencias en el mundo del deporte. Es importante recordar que la Selección de Irán es uno de los combinados que estaba clasificado para el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Con el estallido del conflicto, mucho se ha hablado en los últimos días de la posibilidad de que Irán renunciase a su plaza en el Mundial 2026 en el que había quedado encuadrado en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La FIFA fracasa en su intento e Irán renuncia al Mundial 2026

La FIFA, a través de su presidente Gianni Infantino, comentó recientemente que había estado hablando con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: "Hablé con Trump sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial". Infantino remarcó que Donald Trump se había mostrado abierto a que Irán participase en el próximo Mundial que se celebrará en Estados Unidos además de México y Canadá: También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos".

Los ataques de Israel y Estados Unidos hacia Irán que ya le ha costado la vida a varios cientos de personas ha terminado por 'empujar' al país de Oriente Medio a renunciar a jugar el Mundial del próximo verano. Así lo ha anunciado este mismo miércoles el Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali a la agencia DPA: "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial".

Recordó Donyamali las dos guerras en las que se ha visto envuelta Irán en los últimos meses y los miles de ciudadanos muertos: "Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación".

No dudó el dirigente del Gobierno de Irán en señalar a la FIFA por su mano blanda con Estados Unidos y la posibilidad de retirarle la sede del Mundial 2026: "Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede".

El Mundial 2026 y las sedes de Irán

Irán iba a iniciar su participación en el Mundial 2026 en territorio de Estados Unidos, donde disputaría sus tres encuentros de la fase de grupos. Así, el 15 de junio se mediría en Los Ángeles a Nueva Zelanda, el 21 a Bélgica también en la capital angelina y cerraría su participación en esta primera fase el 26 de junio en Seattle ante Egipto.

Las sanciones a las que se puede enfrentar Irán por su 'no' al Mundial 2026

Ante la negativa de Irán a jugar el Mundial 2026, el reglamento de competición prevé unan serie de sanciones económicas y deportivas. Al retirarse con más de 30 días de antelación, el artículo 6 contempla una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares).

Además, la Federación de fútbol de Irán, deberá devolver los fondos recibidos por parte de la FIFA para la preparación del Mundial, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la FIFA. El Consejo de la FIFA reunido en Doha el pasado 17 de diciembre acordó dar 1,5 millones de dólares a cada selección clasificada para cubrir gastos derivados de la preparación del torneo y un total de 10,5 millones de dólares por disputar el Mundial.