Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, sobre la convocatoria de Ter Stegen en el Mundial: "Es una situación trágica"

El técnico del combinado germánico valoró las opciones que tiene el portero, cedido en el Girona, de entrar en la lista de la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, en gran parte por su nueva lesión

Ter Stegen volvió a sufrir un nuevo contratiempo en su carrera deportiva. Pocas semanas después de firmar su cesión con el Girona hasta temporada, el portero sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo, por lo que se tuvo que someter a una operación que le dejará prácticamente sin poder jugar en lo que queda de campaña en LaLiga EA Sports. Por ello, la incertidumbre por su convocatoria con Alemania en el Mundial es real. En este sentido, Julian Nagelsmann, seleccionador del combinado germánico, valoró la opción de cara a la cita que tendrá lugar en cuatro meses.

Julian Nagelsmann perfila la lista de Alemania para el Mundial

Por un lado, Julian Nagelsmann, en una entrevista concedido al medio Kicker, habló de las variantes con las que cuenta Alemania en el centro del campo y las necesidades de la selección de cara al Mundial: "Necesitamos un perfil ligeramente diferente para el rol más ofensivo, pero uno de ellos, Felix Nmecha y Pavlovic, definitivamente tiene buenas posibilidades de jugar. Pavlo siempre juega el mismo juego. Eso suena negativo, pero tiene una intención muy positiva. En Alemania nos falta un centrocampista defensivo realmente estable y combativo, sobre todo en el juego aéreo. He visto muchos partidos de varios candidatos para el puesto de seis. Pero apenas tenemos ese perfil, alguien que realmente pueda ganar duelos aéreos y que aporte cierta fuerza física al juego".

Por otro lado, Julian Nagelsmann se pronunció por la situación de Neuer y un posible retorno a la selección de Alemania: "He dejado clara mi postura al respecto, y Manu también ha expresado claramente la suya. Fue él quien se retiró. Sigo creyendo que está haciendo un muy buen trabajo, que es un muy buen portero, pero también tenemos un portero excepcional en Oli Baumann. Si Oli se mantiene tan sano y estable como ahora, tendrá un gran Mundial. No nos preocupa en absoluto la posición de portero. Hay otras áreas que me preocupan más".

Julian Nagelsmann lamenta el nuevo contratiempo de Ter Stegen

De esta manera, Julian Nagelsmann lamentó el contratiempo de Ter Stegen, que él mismo comunicó los meses de baja que estará de recuperación tras someterse a una operación por la nueva lesión: "Obviamente, es una situación trágica para Marc, que algo tan dramático surja de una acción tan simple como un pase cualquiera. Viendo su historia con la selección, ahora le habría tocado a él. El libro no está del todo cerrado, pero no hay duda de que será muy ajustado, porque hay que considerar no solo el tiempo fuera de ahora, sino también el periodo anterior. Apenas ha jugado en casi un año, eso es extremadamente poco".

Por ello, queda estar pendiente de cómo evoluciona Ter Stegen en su recuperación, que tan solo ha podido jugar dos partidos con el Girona, en el empate frente al Getafe y la derrota ante el Oviedo. Además, la postura del Barcelona a final de temporada será importante en este aspecto, ya que el alemán debe volver a la disciplina del conjunto de Hansi Flick, que cuenta con Joan García y Szczęsny como prinicipales porteros de la plantilla.