Esteban Suárez refuerza la postura de Unai Simón bajo la portería del Athletic Club: "Ha tenido que acelerar muchos son pasos, pero es un portero fiable"

El portero del Athletic Club suma un nuevo elogio ante los detractores que dudan de su nivel. Centrado en el equipo vasco, Unai Simón no se pronuncia acerca del debate formado en la calle de cara a la segunda vuelta de la temporada y el Mundial de 2026

El Athletic Club vive momentos de incertidumbre tras los malos resultados que lleva cosechados en esta campaña. El rendimiento del equipo no está siendo el esperado y son muchos los que aparecen en la foto de culpables de la debacle de este curso, empezando por Ernesto Valverde y terminando por Unai Simón. Precisamente, el portero internacional español, está viviendo una campaña muy complicada entre críticas y con el Mundial a la vuelta de la esquina. Muchos son los detractores que cuestionan la valía del meta, comparándolos con los porteros de otros clubes de Primera división. Pero la figura de Unai Simón trasciende más allá de Bilbao y tiene a sus espalda el refuerzo de grandes cancerberos y ex porteros del fútbol español, como Esteban Suárez, que fortalece y elogia la postura de Unai Simón bajo la portería del Athletic Club.

Esteba Suárez defiende al portero del Athletic Club

El Athletic Club visita este fin de semana al Real Oviedo visitando el Carlos Tartiere, estadio que no pisa en Primera división hace más de 20 años. Los oviedistas, obligados a sumar, recuerdan el mítico 5-0 que le endosaron a los rojiblancos en la temporada 2000/2001 para conmemorar la visita de un histórico de LaLiga al templo carbayón. En aquel momento, Esteban Suárez era el portero del Real Oviedo. El ex guardameta, repasando la actualidad de ambos equipos en la SER Bilbao, no ha querido pasar por alto la figura de Unai Simón. Entre tanto debate acerca de su estado de forma, Esteban Suárez elogia al meta español asegurando que le parece un "portero fiable". "Me parece un portero atípico, de muy poco expresivo para lo bueno y para lo malo. Es un chico que ha tenido que acelerar muchos son pasos para llegar al fútbol profesional. Me parece un portero fiable", asegura el ex cancerbero del Oviedo.

Unai Simón se centra en el Athletic Club

Mientras el debate sigue en la calle en torno a Unai Simón, el meta bilbaíno sigue centrado en mejorar para sacar adelante a un Athletic Club que busca la segunda victoria consecutiva en LaLiga tras vencer al Levante. Los resultados no acompañan y el runrún en torno a la portería sigue estando vigente a pesar de la notable mejoría del portero rojiblanco desde que comenzó el año.

Luis de la Fuente, por su parte, sigue sin pronunciarse acerca de la portería de la Selección española y todo apunta a que el vasco seguirá siendo el titular bajo palos en el combinado nacional. Ernesto Valverde tampoco duda de su jugador en la portería que, esta campaña, suma 32 encuentros, 7 portería a 0 y 52 goles encajados.